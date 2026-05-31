Oficial: la Selección Nacional revela a sus 26 jugadores para el Mundial 2026… ¡con narración de Chespirito!

Selección Mexicana La lista oficial de la Selección Mexican se dará a conocer el próximo 1 de junio. (MiSelección)

La espera terminó. Entre expectativa, polémica y análisis previo, la Selección Mexicana finalmente presentó su lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial de 2026. El anuncio, encabezado por Javier Aguirre, no solo define nombres: traza el rumbo de un proyecto que carga con la presión de una afición que exige resultados.

En un emotivo video, narrado por Roberto Gómez Bolaños, alias “Chespirito”, la Selección Nacional dio a conocer a los 26 jugadores que abanderarán al equipo nacional durante el Mundial 2026, en donde México será una de las tres naciones anfitrionas, junto a Estados Unidos y Canadá.

Cabe señalar que la lista no estuvo exenta de sorpresas, ausencias y decisiones que, desde ya, generan conversación en el entorno futbolístico.

Lista oficial de jugadores convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Raúl Rangel

Carlos Acevedo

Guillermo Ochoa

Jesús Gallardo

César Montes

Jorge Sánchez

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Israel Reyes

Erik Lira

Edson Álvarez

Obed Vargas

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Luis Romo

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

César Huerta

Alexis Vega

Gilberto Mora

Julian Quiñones

Guillermo Martínez

Armando González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez