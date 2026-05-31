Oficial: la Selección Nacional revela a sus 26 jugadores para el Mundial 2026… ¡con narración de Chespirito!

La espera terminó. Entre expectativa, polémica y análisis previo, la Selección Mexicana finalmente presentó su lista definitiva de 26 jugadores que representarán al país en el Mundial de 2026. El anuncio, encabezado por Javier Aguirre, no solo define nombres: traza el rumbo de un proyecto que carga con la presión de una afición que exige resultados.
En un emotivo video, narrado por Roberto Gómez Bolaños, alias “Chespirito”, la Selección Nacional dio a conocer a los 26 jugadores que abanderarán al equipo nacional durante el Mundial 2026, en donde México será una de las tres naciones anfitrionas, junto a Estados Unidos y Canadá.
Cabe señalar que la lista no estuvo exenta de sorpresas, ausencias y decisiones que, desde ya, generan conversación en el entorno futbolístico.
Lista oficial de jugadores convocados a la Selección Mexicana para el Mundial 2026
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
- Guillermo Ochoa
- Jesús Gallardo
- César Montes
- Jorge Sánchez
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Israel Reyes
- Erik Lira
- Edson Álvarez
- Obed Vargas
- Luis Chávez
- Roberto Alvarado
- Luis Romo
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- César Huerta
- Alexis Vega
- Gilberto Mora
- Julian Quiñones
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026