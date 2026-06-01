Resultados del Tris HOY 1 de junio de 2026: estos son los números ganadores del sorteo

Junio llegó cargado de expectativas para los seguidores del Tris de la Lotería Nacional, uno de los sorteos más rápidos y populares en México.

Los sorteos del Tris se realizan varias veces durante el día, por lo que el juego se mantiene como uno de los favoritos dada su facilidad para participar y por los distintos horarios disponibles que potencian las posibilidades de ganar.

Números ganadores del Tris

Estos son los resultados registrados para los sorteos del día:

Tris del Mediodía: 2–6–3–9–9

Tris de las Tres: SE SORTEA A LAS 15

Tris Extra: SE SORTEA A LAS 17

Tris de las Siete: SE SORTEA A LAS 19

Tris Clásico: SE SORTEA A LAS 21

Los resultados oficiales son actualizados constantemente por la Lotería Nacional, por lo que se recomienda revisar cada sorteo conforme avance el día.

¿Cómo funciona el Tris de la Lotería Nacional?

El Tris es uno de los juegos electrónicos más conocidos en México. La dinámica es sencilla: los jugadores eligen una combinación de cinco números y esperan coincidir con el resultado sorteado.

Parte de su popularidad radica en que hay múltiples oportunidades para ganar durante el mismo día. Esto convierte al juego en una especie de carrusel numérico donde cada horario despierta nuevas expectativas entre quienes buscan probar suerte.

Además, existen modalidades con multiplicador, lo que puede aumentar considerablemente el monto de los premios entregados en determinados sorteos.

¿A qué hora se realizan los sorteos del Tris?

Los sorteos del Tris suelen dividirse en diferentes horarios:

Tris Mediodía

Tris de las 3:00 pm

Tris Extra

Tris de las 7:00 pm

Tris Clásico

Cada uno cuenta con su propio número de sorteo y combinación ganadora, lo que multiplica las posibilidades de participar varias veces durante el día.

La mecánica rápida y constante ha convertido al juego en uno de los más consultados en internet, especialmente durante fines de semana y fechas especiales.

¿Cómo puedo ganar en el Tris de la Lotería Nacional?

En el Tris hay tres maneras de ganar. Una opción es participar con el primero o el último número (premio de $5); otra opción es el primero y último par de números (premio de $50); o por los últimos tres ($500), cuatro ($5,000) y hasta cinco números ($50,000).