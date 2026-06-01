Martes de Frescura Walmart 2 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en la despensa

Cada semana, miles de consumidores esperan la llegada del Martes de Frescura de Walmart, una campaña que se ha consolidado como una de las más importantes para quienes buscan reducir el gasto en alimentos y productos básicos.
Este 2 de junio de 2026, la cadena minorista volvió a presentar descuentos en diversas categorías de alimentos frescos, especialmente en frutas, verduras y carnes, productos que suelen representar una parte importante del presupuesto familiar.
La promoción estará disponible tanto en tiendas físicas como en algunos canales digitales, dependiendo de la cobertura y disponibilidad de cada sucursal.
Alimentos con descuento en el Martes de Frescura Walmart
Las frutas encabezan nuevamente la lista de promociones más atractivas de la semana. Entre los productos con precios especiales destacan opciones de temporada ampliamente consumidas en México.
Ofertas destacadas en frutas y verduras
- Ensalada de jitomate desde $19.90 el kilo
- Cebolla blanca desde $24.90 el kilo
- Papa blanca desde $29.90 el kilo
- Aguacate Hass desde $69.00 el kilo
- Limón sin semilla desde $32.90 el kilo
- Plátano Chiapas desde $18.90 el kilo
- Manzana Red Delicious desde $36.90 el kilo
- Sandía roja desde $14.90 el kilo
- Melón chino desde $22.90 el kilo
- Zanahoria desde $11.90 el kilo
- Pepino verde desde $16.50 el kilo
- Lechuga romana desde $14.90 la pieza
Carnes y proteínas con precios especiales
Uno de los apartados más esperados dentro del Martes de Frescura es el de proteínas, ya que suele incluir descuentos en pollo, res, cerdo y pescados.
Productos cárnicos destacados
- Pechuga de pollo desde $89.00 el kilo
- Carne molida de res desde $99.00 el kilo
- Milanesa de cerdo desde $104.00 el kilo
- Bistec de res desde $169.00 el kilo
- Filete de tilapia desde $119.00 el kilo
- Camarón mediano desde $189.00 el kilo
Estas promociones buscan ofrecer alternativas para diferentes presupuestos y necesidades familiares.
Cómo aprovechar mejor las ofertas de Walmart
- Llega temprano a las tiendas para conseguir todo lo que necesitas
- Planea tus comidas de la semana antes de comprar
- Prioriza productos de temporada
- Compara precios
- Revisa promociones en línea