Martes de Frescura Walmart 2 de junio 2026: las mejores ofertas en frutas, verduras y carnes para ahorrar en la despensa

Cada semana, miles de consumidores esperan la llegada del Martes de Frescura de Walmart, una campaña que se ha consolidado como una de las más importantes para quienes buscan reducir el gasto en alimentos y productos básicos.

Este 2 de junio de 2026, la cadena minorista volvió a presentar descuentos en diversas categorías de alimentos frescos, especialmente en frutas, verduras y carnes, productos que suelen representar una parte importante del presupuesto familiar.

La promoción estará disponible tanto en tiendas físicas como en algunos canales digitales, dependiendo de la cobertura y disponibilidad de cada sucursal.

Alimentos con descuento en el Martes de Frescura Walmart

Las frutas encabezan nuevamente la lista de promociones más atractivas de la semana. Entre los productos con precios especiales destacan opciones de temporada ampliamente consumidas en México.

Ofertas destacadas en frutas y verduras

Ensalada de jitomate desde $19.90 el kilo

Cebolla blanca desde $24.90 el kilo

Papa blanca desde $29.90 el kilo

Aguacate Hass desde $69.00 el kilo

Limón sin semilla desde $32.90 el kilo

Plátano Chiapas desde $18.90 el kilo

Manzana Red Delicious desde $36.90 el kilo

Sandía roja desde $14.90 el kilo

Melón chino desde $22.90 el kilo

Zanahoria desde $11.90 el kilo

Pepino verde desde $16.50 el kilo

Lechuga romana desde $14.90 la pieza

Carnes y proteínas con precios especiales

Uno de los apartados más esperados dentro del Martes de Frescura es el de proteínas, ya que suele incluir descuentos en pollo, res, cerdo y pescados.

Productos cárnicos destacados

Pechuga de pollo desde $89.00 el kilo

Carne molida de res desde $99.00 el kilo

Milanesa de cerdo desde $104.00 el kilo

Bistec de res desde $169.00 el kilo

Filete de tilapia desde $119.00 el kilo

Camarón mediano desde $189.00 el kilo

Estas promociones buscan ofrecer alternativas para diferentes presupuestos y necesidades familiares.

Cómo aprovechar mejor las ofertas de Walmart