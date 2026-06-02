¿Quién es Salt Bae? El famoso chef que exhibió a uno de los hijos de AMLO

Salt Bae Cocinero turco que saltó a la fama internacional en 2017 (Instagram:@nusr_et)

La apertura de la famosa cadena de restaurantes Nusr-Et en la capital del país no pasó desapercibida.

Las redes sociales se encendieron tras difundirse imágenes que captaron a Jesús Ernesto López Gutiérrez, el hijo menor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asistiendo a la exclusiva inauguración del restaurante del célebre chef turco Salt Bae, en la Ciudad de México.

La apertura del establecimiento, que se suma a la lista de locales de lujo que el chef posee en capitales como Nueva York, Dubái y Londres, atrajo a diversas personalidades, pero fue la presencia del integrante de la familia López lo que de inmediato ocasionó tendencia en redes sociales.

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, es un reconocido chef proveniente de Turquía, quien se hizo viral en el año 2017. En uno de sus videos titulado Ottoman Steak, que fue publicado en su red social de Instagram, se mostraba la forma teatral y exagerada de cómo preparaba carne, pero el toque que le dio la fama hoy en día era cómo revertía la sal mientras preparaba el platillo.

Desde entonces, su imagen se transformó en una figura importante para atletas de élite, actores de Hollywood, influencers y figuras del poder político global que buscan vivir la experiencia culinaria de su cadena Nusr-Et.

El oro comestible por encima de la austeridad

La controversia en internet estalló debido a la alta gama que maneja la firma de Salt Bae. El restaurante es mundialmente famoso por ofrecer cortes de carne premium envueltos en hojas de oro comestible de 24 quilates, con precios que se encuentran alrededor de miles de pesos por platillo.

Críticos y usuarios de oposición en plataformas como X cuestionaron severamente la asistencia del joven hijo del expresidente a este tipo de eventos de élite, señalando una contradicción con los principios de “austeridad republicana” que promovió la administración de su padre, Andrés Manuel López Obrador.

La apertura de esta nueva sucursal en la Ciudad de México marca la expansión del imperio culinario de Salt Bae. Sin embargo, el corte de listón inaugural ha quedado marcado en la opinión pública local por el fuerte debate político y ético que suele rodear las apariciones de la familia López en espacios exclusivos.

El modelo de negocio de Salt Bae suele dividir opiniones

Cabe destacar que las principales controversias de Salt Bae destacan por las críticas de sus exorbitantes precios y por transformar el acto de comer en un costoso show diseñado exclusivamente para famosos y turistas adinerados.