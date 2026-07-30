¡Lo mejor de dos mundos! Pizza y hamburguesa en un solo lugar: descubre qué es la Extrema Cheesy Burger, cuánto cuesta y dónde puedes conseguirla

¡Lo mejor de dos mundos! Pizza y hamburguesa en un solo lugar: descubre qué es la Extrema Cheesy Burger, cuánto cuesta y dónde puedo conseguirla

Las comida es una de las cosas más disfrutables de la vida. Ahora imagina fusionar a dos de los grandes pilares de la comida rápida en una propuesta gastronómica que te volará la cabeza.

La cadena Pizza Hut presentó la Extrema Cheesy Burger, una nueva creación que toma el sabor de una hamburguesa con queso y lo convierte en una pizza cargada de queso, carne y una salsa especial.

La apuesta busca demostrar que un sabor clásico también puede reinventarse desde otra perspectiva para unir a dos titanes.

¿Cómo es la nueva Pizza Hut Extrema Cheesy Burger?

La nueva Extrema Cheesy Burger llega a integrarse a la familia de Pizzas Extremas, pero incorporando ingredientes inspirados en una hamburguesa tradicional para ofrecer una experiencia distinta.

Entre los ingredientes que podrás probar:

Carne de res

Cebolla morada

Salsa especial estilo burger: cremosa, ligeramente dulce y con un toque ácido

Costra de queso cheddar, uno de los sellos característicos de la familia Extrema

El resultado es una pizza pensada para quienes disfrutan las combinaciones intensas y buscan salir de los sabores tradicionales.

¿Cuánto cuesta la Extrema Cheesy Burger de Pizza Hut?

La nueva Extrema Cheesy Burger ya puede encontrarse en los restaurantes Pizza Hut de México.

Precio de lanzamiento

Desde $189 pesos

Además de adquirirse de forma individual, también está disponible en combo, acompañado de papas a la francesa y refresco, para quienes buscan una comida completa.

Lejos de tratarse de una ocurrencia, este lanzamiento forma parte de la estrategia de innovación de Pizza Hut, que constantemente desarrolla nuevos productos a partir del análisis y las preferencias de sus clientes.