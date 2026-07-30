Sam's Club México tipos y costos de membresías 2026 (Sam's Club)

Después de las ofertas que dejó el Hot Sale 2026 y las rebajas, Sam’s Club México vuelve a sorprender a sus clientes con incentivos especiales en su tienda en línea.

Si sueles comprar en internet, esta podría ser una de las oportunidades más atractivas de la temporada, ya que cuenta con grandes beneficios acumulables.

La cadena ofrece rebajas exclusivas en su sitio web para adquirir o renovar el plástico de socio, y las cuales se pueden aplicar en los departamentos de:

Pantallas

Computadoras

Dispositivos electrónicos

Muebles, línea blanca

Artículos de cocina

¿Qué promociones hay disponibles para hacerse socio?

Durante el mes de julio, la tienda habilitó una oferta especial con rebajas de hasta un 35%, sumado a un 15% adicional al pagar con cupones digitales, los cuales se aplicarán en productos seleccionados.

Estos beneficios resultan ideales para hacer la despensa y adquirir artículos para el próximo regreso a clases.

¿Cuánto cuesta la membresía de Sam’s Club en línea?

Los interesados en ser parte del club cuentan con dos opciones disponibles:

Membresía Plus tiene un costo de $999 pesos ya con el descuento aplicado.

tiene un costo de $999 pesos ya con el descuento aplicado. Membresía Benefits, puede ser adquirida por $450 pesos con su descuento aplicado.

¿Cómo tramitar la afiliación en línea?

Para poder acceder a estos precios especiales, solo debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al portal oficial de Sam’s Club, ingresa al apartado “Hazte socio”.

Crea tu cuenta e introduce tus datos personales.

Selecciona la opción que mejor se ajuste a tu presupuesto.

Aplica los cupones promocionales vigentes y finaliza la compra con tu tarjeta bancaria.

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen con las membresías?

En el caso de la tarjeta Plus, los beneficiarios podrán obtener:

Programa de salud esencial.

2% de recompensa.

Envíos sin costo en pedidos de $999 pesos o más.

Productos exclusivos de la marca Member’s Mark.

Una membresía complementaria por $ 600 pesos adicionales.

Si adquiriste la tarjeta Benefits, puedes obtener: