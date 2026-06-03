Imágenes del Estadio Azteca remodelado para la inauguración del Mundial: ¿Cuáles son reales y cuáles son IA?

Estadio Banorte Difunden fotografías y videos del Estadio Azteca “listo” para la inauguración del Mundial FIFA 2026; internautas advierten del uso de IA en algunas imágenes.

La espera ha sido lenta e incierta respecto a la remodelación del Estadio Azteca, ahora Banorte, para recibir el Mundial de Futbol 2026 que arrancará en su campo la próxima semana, por lo que la intriga de la afición mexicana por las remodelaciones creció exponencialmente desde el inicio de junio.

En redes sociales, un video del interior del estadio se difundió a la par de diversas imágenes, mostrando elegantes asientos negros en las gradas superiores y una serie de banderas de los países afiliados a la FIFA alrededor del recinto deportivo, elemento señalado como un homenaje al aspecto que tuvo el Azteca durante el Mundial de 1986.

Sin embargo, internautas señalaron inconsistencias en las imágenes, lo que podría sugerir que tanto el video y las fotografías difundidas podrían tratarse de material generado por Inteligencia Artificial.

Difunden imágenes generadas por IA del Estadio Azteca remodelado

Este miércoles 3 de junio, se difundieron en redes sociales diversas imágenes del supuesto interior remodelado del Estadio Azteca, sin embargo, internautas dieron con discrepancias en las fotografías, determinando que fueron generadas con Inteligencia Artificial.

Entre los detalles principales que señalaron como “inconsistentes”, se encuentran errores en los carteles interiores; por ejemplo, la leyenda ‘FIFA World Cup 2026′ presenta un error en el año, cambiándolo a ‘2226′, patrón que se repite en los publicitarios verdes que adornan las gradas.

Estadio Azteca "remodelado" Difunden imágenes generadas con IA del Estadio Azteca para el Mundial 2026.

También, según destacaron cuentas aficionadas, las imágenes generadas por IA muestran butacas negras en los asientos superiores, no obstante, este detalle estético no se asemeja a la realidad del estadio, cuyas butacas señaladas presentan diversos asientos de color blanco.

Finalmente, el principal elemento que impulsó la viralización de las imágenes en redes sociales —banderas de países alrededor del estadio, similar al Mundial México 1986— fue señalado como falso, pues algunos de estos emblemas están montados de forma “cuestionable” y, en cuanto al exterior del recinto, internautas también negaron la presencia de banderas.

Estadio Azteca remodelado: ¿cuáles son las imágenes reales?

Cuentas aficionadas recomendaron a usuarios y usuarias de redes sociales identificar las imágenes generadas por IA, destacando los detalles confirmados como “falsos” para apoyar a la población a no caer en información que no corresponda a la realidad del estadio.

A su vez, difundieron imágenes reales del Estadio Azteca remodelado, mostrando diversos ángulos del interior del recinto deportivo con el propósito de combatir el contenido generado por Inteligencia Artificial.

El brandeo del Estadio Azteca para la Copa del Mundo.

La identidad de marca del estadio en verde, con motivos amarillos y letras en inglés blancas.



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Las imágenes reales muestran enfoques más cercanos a los anuncios publicitarios del Mundial en las gradas, así como las butacas de color negro, rojo y blanco que forman parte de la estética real del estadio.

En estas fotografías logra apreciarse que no existen banderas al interior ni el exterior del estadio, por lo que el supuesto “homenaje” a la Copa Mundial 1986 resulta ser falso, impulsado por la nostalgia y el apoyo de la tecnología.