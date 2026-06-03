Tianguis de Mamá Lucha 2026: estas son las ofertas de Bodega Aurrerá que puedes aprovechar hasta el 4 de junio

El Tianguis de Mamá Lucha 2026 volvió a poner sobre la mesa una serie de descuentos ideales para quienes buscan ahorrar en el súper sin sacrificar la calidad de su despensa.

La nueva edición de promociones de Bodega Aurrerá estará vigente hasta el 4 de junio, con descuentos principalmente en frutas, verduras y productos básicos con el fin de ayudarte a bajar el monto del ticket final de compra.

Las ofertas que no te puedes perder en Bodega Aurrerá

Entre los productos destacados de esta edición aparecen varias opciones que suelen estar entre las compras más frecuentes:

Frutas y verduras con descuento en Bodega Aurrerá

Piña Miel a $20.00kg

Pera d’Anjou a $35.00kg

Manzana Red Delicious o Pink Lady a $39.00kg

Aguacate Hass a $29.00 la malla

Cebolla blanca a $24.00 la malla

Jitomate Saladet a $55.00 el kilo

Nopal a $42.90 el kilo

Melón Chino a $25.00 el kilo

Pepino a $22.00 el kilo

Limón agrio a $35.00 la malla

Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo

Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $38.90 el kilo

Piña Miel a $20.00 el kilo

Cebolla blanca a $25.00 el kilo

Aguacate Hass a $55.00 el kilo

Tomate verde a $42.90 la malla

Tomate verde a $46.90 el kilo

Jícama a $30.00 el kilo

Papa blanca a $62.00 el kilo

Limón sin semilla a $40.00 el kilo

Naranja a $30.00 el kilo

Toronja a $29.00 el kilo

Mandarina a $35.00 el kilo

Manzana Gala a $53.00 el kilo

Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo

Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo

Perón Golden a $58.00 el kilo

Pera Bosc a $35.00 el kilo

Pera de Anjou a $48.00 el kilo

Durazno importado a $89.00 el kilo

Nectarina a $89.00 el kilo

Mamey a $47.90 el kilo

Ciruela a $84.00 el kilo

Sandía a $15.00 el kilo

Papaya a $41.90 el kilo

Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo

Guayaba a $50.00 el kilo

Plátano Chiapas a $21.00 el kilo

Chile Serrano a $84.00 el kilo

Chile Cuaresmeño a $28.00 el kilo

Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo

Zanahoria a $18.00 el kilo

Brócoli a $62.00 el kilo

Ejote a $64.00 el kilo

Chayote sin espinas a $38.90 el kilo

Lechuga Romana a $22.00 la pieza

Elote blanco a $14.50 la pieza

Betabel a $38.90 el kilo

Epazote a $16.90 el manojo

Acelga a $12.90 el manojo

Espinaca a $13.90 el manojo

Cilantro a $12.90 el manojo

Uva verde a $99.00 el kilo

Uva Red Globo a $98.00 el kilo

Carnes, pollos y pescados con descuento en Bodega Aurrerá

Pierna con Muslo Corte Americano a $35 kg

Pollo Entero a $36.00kg

Pechuga Corte Americano a $54 kg

Pechuga de Pollo con Hueso a $148 kg

Milanesa de Pollo a $158 kg

Milanesa de Pechuga a $178 kg

Variedad de Pollo Empanizado Bachoco a $48 pq

Nachos de Pollo a $1.00 pz

Pierna de Cerdo con Hueso a $57 kg

Chuleta Ahumada de Cerdo a $130 kg

Carne Molida Especial de Res y Cerdo a $64 pq

Carne para Hamburguesa a $84 pq

Arrachera de Res Marinada a $185 pq

Cómo aprovechar el Tianguis de Mamá Lucha sin terminar comprando de más

Las promociones tienen un efecto curioso: entramos por jitomate y salimos con medio supermercado.

Si quieres que el ahorro sea real: