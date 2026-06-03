Tianguis de Mamá Lucha 2026: estas son las ofertas de Bodega Aurrerá que puedes aprovechar hasta el 4 de junio

El Tianguis de Mamá Lucha 2026 volvió a poner sobre la mesa una serie de descuentos ideales para quienes buscan ahorrar en el súper sin sacrificar la calidad de su despensa.
La nueva edición de promociones de Bodega Aurrerá estará vigente hasta el 4 de junio, con descuentos principalmente en frutas, verduras y productos básicos con el fin de ayudarte a bajar el monto del ticket final de compra.
Las ofertas que no te puedes perder en Bodega Aurrerá
Entre los productos destacados de esta edición aparecen varias opciones que suelen estar entre las compras más frecuentes:
Frutas y verduras con descuento en Bodega Aurrerá
- Piña Miel a $20.00kg
- Pera d’Anjou a $35.00kg
- Manzana Red Delicious o Pink Lady a $39.00kg
- Aguacate Hass a $29.00 la malla
- Cebolla blanca a $24.00 la malla
- Jitomate Saladet a $55.00 el kilo
- Nopal a $42.90 el kilo
- Melón Chino a $25.00 el kilo
- Pepino a $22.00 el kilo
- Limón agrio a $35.00 la malla
- Manzana Fuji en bolsa a $35.00 el kilo
- Perón Golden en bolsa a $53.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $38.90 el kilo
- Piña Miel a $20.00 el kilo
- Cebolla blanca a $25.00 el kilo
- Aguacate Hass a $55.00 el kilo
- Tomate verde a $42.90 la malla
- Tomate verde a $46.90 el kilo
- Jícama a $30.00 el kilo
- Papa blanca a $62.00 el kilo
- Limón sin semilla a $40.00 el kilo
- Naranja a $30.00 el kilo
- Toronja a $29.00 el kilo
- Mandarina a $35.00 el kilo
- Manzana Gala a $53.00 el kilo
- Manzana Red Delicious a $39.00 el kilo
- Manzana Granny Smith a $58.00 el kilo
- Perón Golden a $58.00 el kilo
- Pera Bosc a $35.00 el kilo
- Pera de Anjou a $48.00 el kilo
- Durazno importado a $89.00 el kilo
- Nectarina a $89.00 el kilo
- Mamey a $47.90 el kilo
- Ciruela a $84.00 el kilo
- Sandía a $15.00 el kilo
- Papaya a $41.90 el kilo
- Mango Ataúlfo a $34.00 el kilo
- Guayaba a $50.00 el kilo
- Plátano Chiapas a $21.00 el kilo
- Chile Serrano a $84.00 el kilo
- Chile Cuaresmeño a $28.00 el kilo
- Calabaza Japonesa a $34.90 el kilo
- Zanahoria a $18.00 el kilo
- Brócoli a $62.00 el kilo
- Ejote a $64.00 el kilo
- Chayote sin espinas a $38.90 el kilo
- Lechuga Romana a $22.00 la pieza
- Elote blanco a $14.50 la pieza
- Betabel a $38.90 el kilo
- Epazote a $16.90 el manojo
- Acelga a $12.90 el manojo
- Espinaca a $13.90 el manojo
- Cilantro a $12.90 el manojo
- Uva verde a $99.00 el kilo
- Uva Red Globo a $98.00 el kilo
Carnes, pollos y pescados con descuento en Bodega Aurrerá
- Pierna con Muslo Corte Americano a $35 kg
- Pollo Entero a $36.00kg
- Pechuga Corte Americano a $54 kg
- Pechuga de Pollo con Hueso a $148 kg
- Milanesa de Pollo a $158 kg
- Milanesa de Pechuga a $178 kg
- Variedad de Pollo Empanizado Bachoco a $48 pq
- Nachos de Pollo a $1.00 pz
- Pierna de Cerdo con Hueso a $57 kg
- Chuleta Ahumada de Cerdo a $130 kg
- Carne Molida Especial de Res y Cerdo a $64 pq
- Carne para Hamburguesa a $84 pq
- Arrachera de Res Marinada a $185 pq
Cómo aprovechar el Tianguis de Mamá Lucha sin terminar comprando de más
Las promociones tienen un efecto curioso: entramos por jitomate y salimos con medio supermercado.
Si quieres que el ahorro sea real:
- Haz una lista antes de salir.
- Prioriza productos que realmente consumas durante la semana.
- Compara precio por kilo y no solo precio final.
- Aprovecha primero alimentos frescos y básicos.