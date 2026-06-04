Prison Island llega a CDMX: precios, horarios y todo lo que debes saber sobre las más de 45 celdas que llevarán la diversión al siguiente nivel

Competir contra el reloj ahora es más que encontrar una llave escondida o resolver un acertijo. Prison Island llegó a la Ciudad de México como una experiencia que mezcla velocidad, trabajo en equipo, retos físicos y decisiones estratégicas dentro de un formato que convierte cada minuto en una carrera por sumar puntos contra otros equipos.

Esta propuesta de entretenimiento te ofrecerá un espacio donde podrás entrar, elegir tus desafíos y construir tu propia estrategia y ruta hacia la victoria.

A diferencia de los formatos clásicos de escape, aquí no existe una sola salida ni un camino obligatorio. Cada equipo decide cómo avanzar y qué pruebas intentar.

¿Qué es Prison Island y por qué no te lo puedes perder?

La experiencia está diseñada como una isla de retos dividida en más de 45 celdas temáticas, cada una con dinámicas distintas que exigen habilidades específicas.

En algunas habitaciones gana quien piense más rápido. En otras, quien tenga mejor coordinación. También hay espacios donde la memoria, la agilidad o la comunicación entre jugadores pueden convertirse en la diferencia entre sumar puntos o perder segundos valiosos.

El concepto toma elementos de videojuegos, las pruebas físicas que hemos visto en realities alguna vez y un poco de los escape rooms tradicionales para construir una dinámica mucho más libre.

Aquí no existe el clásico “lograste escapar” o “perdiste”; aquí todo suma y el objetivo es acumular la mayor cantidad de puntos posible.

Así funciona Prison Island

El recorrido tiene una duración aproximada de 90 minutos. Durante ese tiempo, los participantes pueden entrar a distintas celdas, intentar superar el desafío y avanzar al siguiente reto o regresar para mejorar su puntuación.

Los equipos pueden integrarse por dos y hasta cinco personas, lo que convierte la experiencia en una actividad especialmente atractiva para grupos de amigos, parejas, familias o incluso dinámicas empresariales.

La estrategia cambia constantemente: algunos grupos prefieren apostar por velocidad, otros por precisión y algunos buscan dominar ciertos desafíos para repetirlos y subir posiciones.

Ese componente competitivo es parte de lo que está haciendo que cada visita sea distinta.

Razones por las que Prison Island puede convertirse en el próximo plan viral en CDMX

Más de 45 pruebas diferentes

Combina mente, fuerza y movimiento

Funciona para casi cualquier plan o celebración

Es súper instagrameable

Ubicación, horarios y precio de Prison Island en CDMX

La experiencia se encuentra dentro de Samara Satélite Centro Comercial, en Circuito Centro Comercial 16, Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez.

Opera de lunes a domingo con distintas sesiones disponibles durante el día.

Los accesos se adquieren únicamente en línea y los precios comienzan desde $229.50 pesos por persona.

Un punto importante: aunque el recinto cuenta con accesibilidad para personas usuarias de silla de ruedas, algunas dinámicas podrían presentar limitaciones dependiendo del tipo de reto.