Survivor México: ¿Quién ganó el collar de inmunidad hoy, viernes 24 de julio? Conoce quién ganó hoy en Survivor México 2026 (Survivor México)

Continúa la competencia en Survivor México 2026 y, previo al domingo de eliminación, los participantes tuvieron que competir por el collar de inmunidad, así como por el Tótem de Inmunidad Grupal.

Con los sobrevivientes cada vez más desgastados por las duras condiciones del reality, las competiciones cada vez se vuelven más exigentes, y hoy ambas tribus competirían por la oportunidad de ganar la inmunidad y evitar ser eliminados.

¿Quién ganó el collar de inmunidad individual hoy viernes 24 de julio?

Tras una ardua competencia, donde la primera tribu en competir por el collar de inmunidad individual fueron los Halcones, la primera ganadora en evitar ser eliminada fue Aurélie Garzonio.

Por otra parte, en la tribu de los Jaguares, la ganadora fue Sheila Velázquez, quien había expresado su deseo por ganar esta inmunidad, debido a que presentía que su equipo la eliminaría.

Asimismo, una de las sorpresas que se vivieron en el capítulo de hoy en Survivor México 2026 fue el regreso de Azalia “La Negra”, después de que el pasado miércoles resultara expulsada.

¿Cuál es el horario de Survivor México y dónde verlo en vivo?

Podrás seguir la transmisión en vivo de Survivor México 2026 de lunes a viernes a través de televisión abierta en Azteca UNO, en la plataforma de streaming Disney+ o, bien, desde la página web de TV Azteca, a partir de las 18:30 horas (tiempo centro de México). Recuerda que los domingos el reality inicia a las 18:00 horas.

¿Quiénes son los participantes de Survivor México?

Los 16 participantes de Survivor México 2026 fueron divididos en dos tribus llamadas Halcones y Jaguares; sin embargo, este domingo 26 de julio, uno de ellos podría ser eliminado:

Halcones (color verde)

Sahit Sosa

Viviann Baeza

Avril Andrade

Anahí Izali

Javier Márquez

Aurélie Garzonio

Bobby Larios

Erick Castro

Jaguares (color amarillo)