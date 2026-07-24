La Odisea ¿La película tiene escena post-créditos? (Cinepolis)

Ha llegado a las salas de cine de México una de las películas más esperadas de la temporada, La odisea, dirigida por Christopher Nolan.

Este filme es una adaptación de un poema griego con más de 3 mil años de antigüedad y fue llevada a la pantalla grande para sumergir a la audiencia en un recorrido lleno de acción, mitología, amoríos y dilemas de la humanidad.

La cinta dirigida por uno de los cineastas más reconocidos fue la primera producción grabada en su totalidad en formato IMAX con una duración de tres horas.

¿La Odisea tiene escenas post-crédito?

Ante su estreno, muchos se han preguntado si la cinta cuenta con un adelanto post-créditos. Aunque todos aquellos que ya se dieron cita en las salas de cine se pudieron percatar de que no cuenta con una escena que dé indicios de que la película tenga una segunda edición.

Esta decisión concuerda con el estilo de Nolan, quien evita incluir algún fragmento extra después de los créditos del filme.

La decisión también podría corresponder a que “La Odisea” está basada en un relato épico con un cierre contundente y sin la necesidad de formar una saga o universo cinematográfico.

¿Cuáles son las películas más famosas de Nolan?

El director ha producido cintas exitosas como El caballero de la noche en 2008, Oppenheimer en 2023, Memento en 2000 o Dunkirk en 2017; en ninguna de sus producciones ha colocado escenas post-crédito.

La Odisea guarda una sorpresa en los créditos finales

Aunque no existan escenas al final del filme, se reveló que durante los créditos finales se puede escuchar una canción especial que cuenta con la participación de Travis Scott, James Blake, Ludwig Göransson y el propio Nolan, un detalle poco habitual para las producciones dirigidas por el cineasta londinense.