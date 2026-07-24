Aylín Mujica habla de la muerte de Mauro Menéndez, su hijo de 30 años La actriz Aylín Mujica contó en una entrevista qué le pasó a su hijo y cómo murió (@aylinmujic)

Tras la muerte de su hijo a los 30 años el pasado jueves 16 de julio, Aylín Mujica ha decidido compartir con sus fans cómo fue que vivió este momento y cómo lo ha sobrellevado.

En una entrevista concedida para el programa La Mesa Caliente, la actriz Aylín Mujica señaló que decidió hablar sobre la muerte de su hijo, Mauro Menéndez, para darle fortaleza a las madres que han pasado por lo mismo.

“No estaba lista para dar una entrevista, quería darle fortaleza a todas las madres que han pasado por esto”.

¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica?

En la entrevista, Aylín Mujica relató que su hijo, que vivía en California, viajó días antes de su muerte a Miami, lugar donde vive la actriz, aunque esta se encontraba fuera por cuestiones de trabajo.

En Miami, Mauro Menéndez había expresado tener malestares como de un resfriado, por lo que su abuela, la madre de la actriz, habría cuidado de él, hasta que este decidió viajar a Barbados, país donde falleció.

Tras enterarse de que su hijo se encontraba enfermo, Aylín Mujica le habría pedido que no viajara; sin embargo, su hijo insistió y realizó el vuelo.

Ya en Barbados, aproximadamente 24 horas antes de su muerte, Mauro Menéndez había ido a un doctor, el cual le dijo que tenía una neumonía muy fuerte, aunque le habría asegurado a su mamá que ya estaba siendo atendido con antibióticos.

Más tarde, Aylín Mujica compartió que intentó ponerse en contacto con su hijo y este ya no le respondió hasta que, en la noche, una amiga de él le atendió la llamada para decirle que Mauro Menéndez estaba hospitalizado.

De acuerdo con la amiga de Mauro Menéndez, esta le habría contado a Aylín Mujica que su hijo se encontraba jugando fútbol en una playa cuando convulsionó tres veces, además de que la ambulancia había tardado en llegar.

“A Mauro le dieron tres infartos y fue reanimado siete veces”, contó la actriz para La Mesa Caliente.

Según lo narrado por Aylín Mujica, los doctores le dijeron que a su hijo le encontraron un coágulo en el pulmón y otro en el corazón, aunque aún no se determinan las circunstancias de su muerte.

Finalmente, en una parte de la entrevista, Aylín Mujica habló sobre el apoyo que ha recibido por parte de sus compañeros de espectáculo, tales como Maribel Guardia, quien le habría dado “paz” con sus mensajes de apoyo.

“Yo tengo que seguir con mi vida porque es lo que más hubiera deseado Mauro y tengo que seguir con mis compromisos de trabajo. Eso es lo que me va a dar fortaleza, porque si yo me quedo llorando no voy a resolver nada y no voy a ser un ejemplo para mis hijos”, fue parte de lo compartido por la actriz.