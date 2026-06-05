Venta nocturna de Liverpool junio 2026: Fechas, horarios y dónde aprovechar las ofertas para el Día del Padre

Venta Nocturna Liverpool 2026 Liverpool lanza nuevas ofertas este fin de semana debido a su famosa Venta Nocturna.

El ansiado Hot Sale finalizó esta semana, sin embargo, las ofertas no terminan cuando se trata de celebrar a papá en su mes de festejo, pues Liverpool, cadena de tiendas departamentales líder en México, anunció la Venta Nocturna para este junio 2026, cuya edición iniciará a partir de este viernes 5 de junio hasta el domingo 7 de junio del año presente.

Como cada edición de venta nocturna a lo largo del año, Liverpool extiende su horario habitual para abrir las puertas de sus sucursales del país al público y ofrece una gran variedad de rebajas y promociones especiales; ¡la oportunidad perfecta de buscar un regalo perfecto para papá!

Venta Nocturna de Liverpool junio 2026: ¿dónde y a qué hora se llevará a cabo?

En caso de que la preocupación haya subido a tu mente para atormentarte con pensamientos sobre no llegar a tiempo a tu sucursal Liverpool de confianza, te tenemos una estupenda noticia: la Venta Nocturna de Liverpool estará disponible tanto en tiendas físicas como en su aplicación móvil y sitio web: Liverpool Pocket y opciones de envío a domicilio o Click & Collect.

De esta manera, no tendrás que preocuparte en salir de casa o cancelar tus planes de fin de semana, pues las opciones en línea te permetirán aprovechar las ofertas tanto como si fueras a una sucursal.

Por otra parte, los horarios de venta anunciados en la página oficial de Liverpool, son los siguientes:

Sucursales físicas: 11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (5-7 de junio 2026).

11:00 horas hasta 21:00 horas de la noche en las fechas antes mencionadas (5-7 de junio 2026). App Liverpool Pocket y sitio web oficial: La venta en línea y aplicación móvil estará disponible durante todo el día, es decir, a partir de la primera hora de este viernes hasta la última hora del domingo.

Ofertas imperdibles para aprovechar en la Venta Nocturna de Liverpool este junio 2026

Entre los descuentos que destacan, son los electrónicos, ya que las tablets y laptops tienen rebajas del 20% y 30%, mientras que las televisiones plasma alcanzan porcentajes de hasta el 50% o el 55% de descuento.

No sólo eso, sino que para completar el kit mundialista y poder disfrutar con papá el inicio del torneo de futbol más importante a nivel global, también hay descuentos en muebles y sillones reclinables que rondan el 50%.

Por otra parte, si papá no es tan aficionado al fútbol o los electrónicos, ¡también hay opciones en vestimenta o calzado! Para zapatos, tenis, camisas e incluso fragancias, las rebajas de Liverpool ofrecen desde el 20% hasta el 40% de descuento en dichos artículos.

¿Cuáles son los beneficios que encontrarás en la Venta Nocturna?

En cuanto a las tarjetas con las que lleves a cabo tus compras en este evento de promociones especiales, entre los beneficios que puedes obtener se encuentran:

BBVA: Hasta 20 meses sin intereses y la acumulación de puntos dobles si compras a 6 o 9 meses sin intereses.

Hasta 20 meses sin intereses y la acumulación de puntos dobles si compras a 6 o 9 meses sin intereses. Banorte: 15% de bonificación si compras con tarjeta digital o 10% con tu tarjeta física Banorte en compras a meses sin intereses.

Además de las ofertas en toda la tienda, Liverpool también ofrece los siguientes beneficios para sus clientes durante los días que durará la venta nocturna: