Emisión del Mundial 2026 Emiten alerta por multas a negocios que transmitan el Mundial 2026 sin autorización (Pexels)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) emitieron una alerta de multas millonarias dirigida a dueños de bares, restaurantes y comercios ante el inicio de la Copa del Mundo que no cuenten con una autorización.

Proyectar partidos en pantallas de bares y restaurantes es una infracción de derechos

Las autoridades advirtieron que los establecimientos que proyecten los partidos del torneo sin contar con las licencias de exhibición comercial correspondientes se enfrentarán a severas sanciones legales, eliminando el mito de que permitir ver los juegos de forma gratuita o sin cobrar cover exime a los locales de cumplir con la ley.

Especialistas en propiedad intelectual aclararon que la contratación de un servicio de televisión por cable o una plataforma de streaming convencional bajo la modalidad residencial no faculta a los comercios para hacer un uso público de la señal.

Al momento en que las pantallas se colocan a la vista de los clientes, la actividad se transforma en un acto comercial que genera un beneficio indirecto para el negocio, requiriendo de manera obligatoria un contrato o permiso comercial específico por parte de los titulares de los derechos de transmisión, que en este caso pertenecen a la FIFA.

El castigo comercial que habrá por no contar con los permisos de transmisión

Las sanciones económicas estipuladas para los negocios infractores pueden alcanzar hasta las 250,000 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), cifra que equivale a un monto aproximado de 29.3 millones de pesos.

Adicionalmente al impacto financiero, los establecimientos que incurran en esta falta pueden enfrentar el aseguramiento de sus equipos del mismo lugar.

La clausura temporal del comercio por un periodo de hasta 90 días, e incluso demandas civiles por concepto de daños y perjuicios interpuestas por los propietarios legítimos de los derechos.