Prime Day de Amazon junio 2026: ¿Cuáles serán las fechas para las ofertas en México?

Amazon Prime Day 2026 Para acceder a este periodo de descuentos y promociones especiales, deberás contar con una membresía Prime vigente.

El verano cercano traerá nuevas ofertas imperdibles con la llegada del Amazon Prime Day, evento de comercio electrónico que ofrece importantes descuentos en productos de marcas reconocidas, dispositivos tecnológicos desarrollados por Amazon y artículos que van desde el hogar, hasta moda, belleza y entretenimiento, por un periodo limitado.

Además de las promociones, la plataforma también ofrecerá beneficios en el contenido digital y envíos de los productos que se adquieran durante el plazo oficial del Amazon Prime Day, por lo que es necesario ir preparando tu lista de compras para que no te pierdas ninguna de las ofertas.

Amazon Prime Day 2026 en México: ¿cuándo es y quiénes pueden participar?

El periodo de ofertas más popular en Amazon iniciará en México a partir del 23 hasta el 29 de junio del año presente, el tiempo exacto para recibir al verano con descuentos que podrán aprovecharse en diversos artículos, desde tecnología hasta contenido digital en la plataforma de streaming.

Sin embargo, para acceder a este periodo de descuentos y promociones especiales, deberás contar con una membresía Prime vigente; en caso de que aún no cuentes con dicha membresía, puedes comenzar con un periodo gratuito de 30 días activándola en el sitio oficial Amazon.com.mx.

En cuanto al horario, las ofertas iniciarán a las a las 00:01 horas del 23 de junio, ofreciendo beneficios de envíos rápidos y gratuitos incluidos en la membresía del cliente o clienta.

¿Cuáles son las mejores ofertas del Amazon Prime Day 2026 en México?

Amazon Prime Day es una campaña de descuentos organizada por Amazon y dirigida únicamente al público que cuenta con una membresía en la empresa de comercio tecnológico; en este periodo, la compañía habilita promociones imperdibles en miles de productos de distintas categorías, además de lanzar ofertas temporales con disponibilidad limitada.

Durante la duración del Amazon Prime Day, los descuentos se actualizarán de manera constante, tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil, por lo que la disponibilidad de las promociones podrá variar dependiendo del momento en el que los clientes o clientas consulten el sitio.

Por otra parte, Amazon también activará las llamadas “ofertas relámpago”, las cuales son promociones únicas que estarán disponibles por periodos cortos de tiempo durante el plazo del Amazon Prime Day.

Entre las ofertas anunciadas que más destacan, se encuentran:

Cámaras y sistemas de vigilancia para el hogar.

Productos de electrónica y tecnología (dispositivos Echo con Alexa, tabletas de lectura Kindle, equipos Fire TV).

Electrodomésticos y utensilios de cocina.

Videojuegos y accesorios.

Artículos de belleza, moda y para el hogar.

Además, Amazon ofrece bonificaciones para usuarios y usuarias de la tarjeta Prime Visa, además de que permitirá envíos gratis y reembolsos.