Fiesta del Globo Sayula 2026: vuelos, gastronomía, futbol y experiencias únicas en Jalisco

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

El sur de Jalisco se prepara para vivir una de las celebraciones turísticas más importantes del año. En el marco del Mundial de Futbol 2026, el Pueblo Mágico de Sayula busca convertirse en un destino obligado para visitantes nacionales e internacionales con la tercera edición de la Fiesta del Globo, un evento que combinará espectáculos de globos aerostáticos, actividades deportivas, gastronomía, cultura y experiencias turísticas diseñadas para toda la familia.

Para Christopher Francisco Villalobos García, Director de Turismo y Promoción Económica del municipio, esta edición representa mucho más que un festival: es una oportunidad para mostrar la esencia de Sayula ante el mundo.

“La Fiesta del Globo ya es uno de los eventos más importantes para nuestro municipio. Este año coincide con un momento histórico para México por la celebración del Mundial y queremos aprovechar esa ventana para que más personas descubran todo lo que Sayula tiene para ofrecer”, explicó el funcionario durante una entrevista.

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

Una edición mundialista que busca romper récords

La Fiesta del Globo 2026 se desarrollará del 22 al 28 de junio, aunque las actividades principales se concentrarán durante el último fin de semana.

La expectativa es alta. Después de recibir cerca de 25 mil visitantes en la edición anterior, las autoridades municipales esperan una afluencia que oscile entre 35 mil y 40 mil personas, una cifra que marcaría un nuevo récord para el evento.

“Estamos proyectando un crecimiento muy importante. La respuesta que hemos tenido ha sido extraordinaria y creemos que esta edición será la más exitosa desde que nació la Fiesta del Globo”, señaló Villalobos.

El aumento de visitantes ya comienza a reflejarse en el sector turístico local.

“Actualmente tenemos una ocupación hotelera cercana al 75 por ciento y esperamos llegar al lleno total durante los días principales del evento. Esto representa una gran oportunidad para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos”, agregó.

Diez globos aerostáticos pintarán el cielo de Sayula

El principal atractivo del festival serán los diez globos aerostáticos que realizarán exhibiciones y elevaciones controladas.

Desde tempranas horas, los asistentes podrán observar cómo los enormes globos llenan de color el cielo del municipio y ofrecerán experiencias de vuelo cautivo para quienes deseen disfrutar de una vista panorámica del valle sayulense.

“Una de las cosas más impresionantes es ver el amanecer desde las alturas. Los visitantes podrán observar la Laguna Seca de Sayula, nuestras montañas y todo el paisaje natural que rodea al municipio”, comentó el director de Turismo.

Por las noches, el espectáculo continuará con las tradicionales Noches Mágicas, donde la iluminación de los globos, los fuegos artificiales y los globos de Cantoya crearán una experiencia visual única.

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

El futbol también tendrá un papel protagónico

La edición 2026 tendrá una identidad claramente mundialista.

Como parte de la programación, Sayula instalará una Fan Zone con pantallas gigantes para transmitir los encuentros de la Copa del Mundo y organizará la Copa Sayula, un torneo de futbol amateur en distintas categorías.

“Queremos que la gente viva el Mundial desde Sayula. La idea es que puedan disfrutar los partidos, pero también conocer nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y nuestros atractivos turísticos”, explicó Villalobos.

El funcionario considera que la combinación entre deporte y turismo puede convertirse en un motor de promoción para el municipio.

“El Mundial atraerá millones de personas a México y Jalisco será una de las sedes principales. Nosotros queremos que una parte de esos visitantes descubran que existe un Pueblo Mágico lleno de historia, cultura y experiencias auténticas”, afirmó.

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

La gastronomía será otra gran protagonista

Además de los globos aerostáticos, la Fiesta del Globo servirá como escaparate para los productores y emprendedores locales.

Más de 200 expositores participarán en la muestra gastronómica y artesanal, donde los asistentes podrán degustar algunos de los productos más representativos de la región.

“La gastronomía es una de nuestras mayores fortalezas. Los visitantes podrán disfrutar de la cajeta tradicional, el tatemado, la birria, los sofritos y muchas otras recetas que forman parte de nuestra identidad”, destacó Villalobos.

Uno de los productos estrella será precisamente la cajeta de Sayula, considerada uno de los símbolos gastronómicos más importantes del municipio.

“Tendremos más de veinte productores locales participando. Queremos que quienes nos visiten se lleven un pedacito de Sayula a casa”, comentó.

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

Historia, cultura y tradición más allá de los globos

La estrategia turística contempla que los visitantes no solo asistan al festival, sino que recorran los principales atractivos del Pueblo Mágico.

Por ello se impulsará el programa “Conoce Sayula”, mediante el cual se ofrecerán recorridos por sitios históricos, talleres artesanales y espacios culturales.

“Muchas personas llegan por los globos, pero terminan enamorándose de nuestra historia, de nuestros portales, de la Casa de la Cultura Juan Rulfo, de nuestros museos y de nuestras tradiciones. Eso es precisamente lo que queremos lograr”, explicó el director.

Los visitantes también podrán conocer talleres de cuchillería artesanal, una actividad que ha dado fama nacional e internacional a Sayula durante décadas.

Tecnología para mejorar la experiencia turística

Como parte de las novedades de este año, el municipio presentará una nueva plataforma digital para visitantes.

“Estamos desarrollando una aplicación turística que permitirá consultar hoteles, restaurantes, actividades, atractivos y servicios desde el teléfono celular. Queremos facilitar la experiencia tanto para turistas nacionales como extranjeros”, adelantó Villalobos.

La herramienta estará disponible en distintos idiomas y busca posicionar a Sayula como un destino cada vez más competitivo dentro del turismo nacional.

Fiesta del Globo Sayula 2026 Foto: Cortesía

Una derrama económica histórica

Las autoridades municipales estiman que la Fiesta del Globo 2026 podría generar una derrama económica cercana a 6.5 millones de pesos, superando ampliamente los resultados obtenidos en años anteriores.

“El beneficio no solamente es para el sector turístico. También impacta positivamente a comerciantes, artesanos, transportistas y muchas familias que participan directa o indirectamente en la actividad económica que genera el evento”, aseguró.

Para Christopher Francisco Villalobos García, la Fiesta del Globo ya dejó de ser únicamente un festival local.

La meta ahora es consolidarla como uno de los eventos turísticos más importantes de Jalisco y del occidente del país.

“Queremos que cuando alguien piense en globos aerostáticos, en cultura, en gastronomía y en experiencias auténticas, piense también en Sayula. Estamos convencidos de que esta fiesta tiene el potencial para seguir creciendo y convertirse en un referente nacional”, concluyó.

Con el Mundial como telón de fondo, miles de visitantes, un cielo lleno de globos multicolores y el encanto de uno de los Pueblos Mágicos más tradicionales de Jalisco, Sayula se prepara para demostrar que la pasión por el turismo también puede elevarse a grandes alturas.