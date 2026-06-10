Resultados Melate, Revancha y Revanchita 10 de junio 2026: números ganadores del sorteo 4224

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 10 de junio (Crónica Digital)

El Sorteo 4224 de Melate, Revancha y Revanchita reúne la noche de este miércoles 10 de junio de 2026 a miles de jugadores en todo México, pendientes de conocer los números ganadores y resultados de esta edición.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Melate 4224?

Para este sorteo 4224, la bolsa acumulada alcanzó la cifra récord de 207.3 millones de pesos. La ausencia de ganadores en sorteos previos hizo que esta suma creciera notablemente.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4224

La Lotería Nacional pone a disposición de la audiencia una transmisión en vivo a través de sus canales oficiales en YouTube y Facebook, permitiendo que miles de personas sigan en tiempo real el desarrollo del sorteo 4224.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4224?

El sorteo 4224 se lleva a cabo puntualmente a las 21:00 horas, horario del centro de México, respetando la programación establecida por la Lotería Nacional para los sorteos de Melate.

¿Cómo se juega Melate?

El funcionamiento de Melate es sencillo y accesible para todos los públicos. El jugador debe seleccionar de seis a diez números dentro del rango del 1 al 56, esperando que durante el sorteo se extraigan seis números principales y una bola adicional, la cual puede definir premios secundarios.

Además, el boleto ofrece la opción de participar en las modalidades de Revancha y Revanchita, las cuales utilizan los mismos números elegidos en el sorteo principal, otorgando más chances de ganar sin necesidad de hacer nuevas selecciones.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4224?

Los resultados oficiales del sorteo 4224, incluyendo las modalidades Revancha y Revanchita, están disponibles en la página web oficial de la Lotería Nacional, donde se publica un desglose completo y detallado de las combinaciones ganadoras.

También, los puntos de venta autorizados exhiben en sus establecimientos los resultados impresos para consulta inmediata.

Para mayor comodidad, los jugadores pueden acceder a una plataforma digital que permite introducir los números del boleto y conocer al instante si resultaron ganadores, facilitando así la verificación desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El costo para participar en el sorteo principal de Melate es de 15 pesos. A esto se suman 10 pesos adicionales si se desea activar la modalidad de Revancha, y 5 pesos más para incluir Revanchita, totalizando 30 pesos para quienes apuestan en las tres opciones.