Se cae Google Gemini este miércoles 10 de junio: usuarios reportan fallas globales de la IA

Fallas en Google Gemini “Nuestro equipo de ingeniería investiga el problema”, informó la empresa tecnológica.

Durante la madrugada de este miércoles 10 de junio, siendo las 03:26 en horario PDT (Hora de Verano del Pacífico), usuarios y usuarias de Google Gemini reportaron tener diversos problemas con la IA, lo que llevó a la empresa tecnológica a un análisis de la herramienta para su pronta solución.

¿Gemini está caído? Reportan fallas en la IA de Google este miércoles 10 de junio

Según los testimonios difundidos por internautas en redes sociales, las principales complicaciones surgieron al iniciar chats nuevos, incluyendo cuentas Pro, y abrir navegadores, así como el problema se extendió hasta la aplicación móvil de Google Gemini.

“El gráfico de DownDetector de Google Gemini está absolutamente explotando”, reportó una cuenta especialista en plataformas tecnológicas mediante la red social X, antes Twitter.

Esto ocurrió a partir de las 3:10 horas hasta las 7:55 horas, tiempo de California, Estados Unidos. Hasta ese momento, la cantidad de errores saltó de 3 a 1,465, lo que llamó la atención inmediata de la empresa.

Según usuarios y usuarias de la herramienta de IA, las consultas que realizaban tanto en el navegador como la aplicación, mostraba la leyenda “Algo salió mal”, complicación que se mantuvo la mayor parte de la madrugada y mañana de este miércoles.

Google investiga el problema de Gemini IA: ¿cuál es el avance hasta ahora?

Alrededor de las 11:18 horas de este 10 de junio, los reportes de problemas en Google Gemini se redujeron ligeramente, sin embargo, las complicaciones siguieron presentándose en diversos sectores que hacían uso de la herramienta de Inteligencia Artificial, todavía por encima de la línea base de normalidad.

Wow. Google Gemini’s DownDetector chart is absolutely exploding.



From around 3:10 AM to 7:55 AM California time, reports jumped from 3 to 1,465. Error 1076 or error 1099 for everyone.



At this pace, it will probably cross 1,500 very soon. pic.twitter.com/jHi4BFtsXN — Alex / AI Experiments (@byalexai) June 10, 2026

Debido a ello, Google emprendió un análisis para dar con el origen del problema y solucionarlo a la prontitud, informanto en su última actualización que el equipo de ingeniería “continúa investigando el problema e identificando una estrategia de mitigación”.

Hasta el momento, no hay una solución alternativa para la complicación presentada, no obstante, la empresa tecnológica asegura que el equipo de ingeniería mantiene la investigación. Mientras tanto, internautas consideran a Google Gemini “roto” hasta nuevo aviso.