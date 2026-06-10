Set de actualización Panini: Armando ‘Hormiga’ González se une al álbum del Mundial 2026

La 'Hormiga' González en el álbum Panini La editorial anuncia set de actualización que incluye al prometedor jugador mexicano.

El álbum Panini del Mundial 2026 continúa en la cúspide de las tendencias al tratarse de la edición más extensa en la historia, ya que incluye las 48 selecciones clasificadas y se trata del primer coleccionable que cubre una Copa del Mundo albergada por tres países en conjunto: Canadá, Estados Unidos y México.

A tan sólo un día de la ansiada inauguración del torneo de futbol más importante del mundo, el álbum Panini afina los últimos detalles de su especial edición, lanzando sets de actualización que integran a los jugadores oficialmente seleccionados en las convocatorias y que, semanas previas, no habían sido contemplados en el coleccionable.

Entre los nuevos rostros que Panini anunció, se encuentra Armando ‘Hormiga’ González, futbolista mexicano que se desempeña como delantero centro en el Club Deportivo Guadalajara y cuyo rendimiento lo llevó a ser clasificado para representar a México en el Mundial FIFA 2026.

La ‘Hormiga’ González en el álbum Panini del Mundial 2026

Panini respondió a las peticiones del público mexicano y anunció un set de actualización que incluye al jugador Armando González, uno de los rostros más admirados por la afición de las Chivas gracias a su desempeño en el campo, e incluso querido por el público joven en general, debido a su abierto entusiasmo por el anime y manga.

¡NUEVA REVELACIÓN EN NUESTRO SET DE ACTUALIZACIÓN! 🇲🇽✨



¡El "Otaku del Gol" ha completado su jutsu de invocación! Armando "La Hormiga" González desbloquea su camino ninja y se une oficialmente a la Selección Mexicana en la colección de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. 🐜⚽ pic.twitter.com/QEIIgWC8TQ — Panini Sport México (@PaniniSportMx) June 10, 2026

A través de redes sociales, la editorial encargada del álbum de los Mundiales presentó a González como el “Otaku del Gol”, adelantando la imagen oficial con la que el jugador se unirá a las páginas de la historia del futbol.

La respuesta positiva del público fue inmediata, quienes celebraron la adición del joven futbolista e incluso bromearon con la posibilidad de que el rostro de la ‘Hormiga’ pueda ser parte de las promociones de mangas que distribuye la empresa.

¿Cómo funciona el set de actualización del álbum Panini Mundial 2026 y cuándo estará disponible?

Debido al largo tiempo de producción, impresión y distribución mundial para abastecer a millones de coleccionistas a nivel internacional, los coleccionables de Mundiales FIFA que realiza Panini son lanzados meses previos al inicio de la Copa del Mundo basándose en listas preliminares y proyecciones.

Sin embargo, dichas listas no siempre logran completarse según lo esperado y el álbum del Mundial se enfrenta a bajas por lesión, decisiones técnicas y nuevas caras en las convocatorias.

Este también ha sido el caso del Mundial FIFA 2026, lo que lleva a la editorial a lanzar sets de actualización que incluyan a los jugadores seleccionados que no habían sido contemplados en el lanzamiento original.

Los sets de actualización no se venden en sobres sorpresa, sino que funcionan como una caja o paquete especial que se vende por separado para incluir a los jugadores clasificados.

Ahora que las nuevas plantillas han sido confirmadas, la distribución de los nuevos coleccionables podría iniciar durante los siguientes días de junio o la primera semana de julio.