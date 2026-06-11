Antes de Quiñones: ¿quién anotó el último gol mundialista en el Estadio Azteca? El último gol de un Mundial en el Estadio Azteca ocurrió hace 40 años; conoce quién lo hizo (MexSport)

Antes de la Copa del Mundo 2026, donde México es sede junto con Estados Unidos y Canadá, el país ya ha albergado anteriormente dos Mundiales, en los cuales el Estadio Azteca fue el principal recinto en hospedar estos eventos internacionales.

Junto con el Mundial 2026, México ha sido sede también de los Mundiales de 1970 y 1986, siendo este último donde resultó ganador de la Copa del Mundo Argentina, con Maradona dentro de su alineación; sin embargo, él no fue quien anotó el último gol mundialista en el Estadio Azteca.

¿Quién había anotado el último gol mundialista en el Estadio Azteca?

En la final del Mundial de 1986, Argentina se enfrentó a Alemania en el Estadio Azteca, en donde se vivió uno de los partidos más recordados por los aficionados con un resultado de 3-2, logrando que Argentina obtuviera su segunda Copa del Mundo.

Sin embargo, a pesar de que Maradona fue uno de los jugadores que se llevó la mayoría de los reflectores con su gol de “La mano de Dios” en los cuartos de final del Mundial de México 1986, fue Jorge Burruchaga quien dio el último gol mundialista en el Estadio Azteca y con el que Argentina se volvió campeón del mundo en ese año.

El histórico gol de Jorge Burruchaga en la final de México 1986

La final del Mundial de 1986 en México se llevó a cabo un 29 de junio en el Estadio Azteca, con Argentina y Alemania como los dos equipos finalistas y, tras una ardua competencia, fue José Luis Brown, el primer jugador de Argentina en anotar, seguido por Jorge Valdano en el minuto 56.

Sin embargo, tras los dos primeross goles, Alemania rapidamente empato con ellos, a solo 9 minutos de finalizar el partido. Convirtiendo los siguientes minutos en un momento de gran tensión y expectativa para conocer quién resultaría vencedor.

Y fue así que, faltando 6 minutos para que finalizara el partido, Jorge Burruchaga marcó el tercer gol, después de que Maradona le diera un pase, en el que Burruchaga inició una carrera de alrededor de 40 metros hacia la portería alemana, anotando y convirtiendo a Argentina en campeón.