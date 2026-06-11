Mundial 2026: ¿Reportero coreano sufre acoso en México durante cobertura en vivo? Se viraliza video de un reportero coreano siendo besado por una mexicana durante una transmisión en vivo (@travelman777)

En redes sociales se ha viralizado el video de un reportero coreano que se encontraba cubriendo el Mundial 2026 en México, cuando repentinamente una mujer se acercó a él para darle un beso en la mejilla.

El acto inmediatamente despertó la conversación en redes sociales, pues mientras algunas personas se reían de los hechos, otras comenzaron a señalar que se trataba de un caso de acoso en contra del reportero.

El video viral del beso al reportero coreano en las calles de México

En el video compartido por un usuario en X, se observa a un reportero coreano, el cual cuanta con un gafete de acreditación de la FIFA realizando una transmisión en vivo en unas calles en México, cuando de fondo se observa a unas mujeres acercarse por detrás.

En un inicio, las mujeres estaban primero haciendo gestos a la cámara, cuando una de ellas se acerca al reportero coreano y lo abraza de lado. Ante la situación, el periodista primero se sorprende y cierra los ojos, diciendo “gracias”, cuando al siguiente instante la mujer lo toma del rostro, besándolo en la mejilla, para continuar abrazándolo.

En la descripción del video, el usuario que lo compartió escribió: “Un divertido percance durante la cobertura del Mundial desde el terreno. Quien pueda ir a México ahora mismo, que levante la mano.”

¿Diversión o acoso? El debate en redes sociales tras el incidente del periodista

En el video, el cual actualmente cuenta con más de 500 mil vistas, algunos usuarios se rieron de los eventos, señalando la “hospitalidad” de México con comentarios como:

“Jajaja, estás recibiendo el trato de ternura completo, ¿eh?"

“Nuestros hermanos coreanos son bienvenidos aquí.”

“¡Bienvenidos a México! ¡¡Acá sí nos saludamos de beso!!”

“Es una muestra de apreciación al mundo, de bienvenida a todo el país, que se vea hasta Corea que son apreciados a visitar.”

“Quien viene como amigo es tratado como familia.”

Mientras que otros directamente señalaron que se trataba de acoso sexual, pues el beso fue sin el consentimiento del reportero:

“Si fuera al revés, un hombre besando a una mujer, las redes se hubiesen incendiado.”

“Una disculpa, se notó que lo incómodo.”

“No es gracioso, me dio cringe. Hay que evitar el acoso en todas sus formas.”

“Esto es acoso sexual.”