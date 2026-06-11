¿Quién es Julián Quiñones? El mexicano que anotó el primer gol del partido inaugural del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya dio inicio en la cancha del Estadio CDMX. Euforia, música y miles de fanáticos viviendo el sueño mundialista, acompañados de otros tantos que sienten la intensidad del futbol en el momento más real y el clímax que todo aficionado desea.

Este jueves 11 de junio de 2026, el Grupo A debutó con el encuentro México vs Sudáfrica, donde las pegadas de peligro por parte del Tri no se han hecho esperar.

Después de ocho años de preparación, expectativa y una cuenta regresiva que parecía eterna, la Selección Mexicana por fin debutó en la Copa Mundial 2026 y encontró rápidamente a su primer protagonista: Julián Quiñones.

El gol que abrió el Mundial para México

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre salió con la idea de presionar alto, imponer ritmo y evitar cualquier sobresalto en el debut.

Tras una recuperación adelantada, el Tri terminó generando una oportunidad que encontró atento a Julián Quiñones, quien definió con determinación para poner el 1-0 de México contra Sudáfrica y desatar una celebración que se sintió como una descarga colectiva.

Más allá del marcador, el tanto tuvo un peso especial: fue el primer gol oficial del Mundial 2026 y el primero de la Selección Mexicana; asimismo, fue uno de esos momentos que suelen repetirse durante años en videos, compilaciones y conversaciones futboleras en alguna reunión familiar.

No fue una jugada ornamental ni una obra extremadamente planeada. Fue un gol de atención, presión y lectura rápida.

Quiñones responde como mexicano naturalizado

Para Julián Quiñones, el momento también tiene un significado personal.

Después de consolidarse como uno de los nombres más constantes del ataque mexicano, el delantero llegó a la Copa del Mundo con expectativa alrededor de su rendimiento. El debut ofrecía poco margen para dudas y mucho espacio para brilñlar.

Su anotación no solo entregó tranquilidad a la Selección Nacional; también confirmó que México encontró una pieza capaz de asumir protagonismo cuando el escenario así lo exige.

En torneos cortos como el Mundial, los detalles suelen convertirse hechos históricos. Un gol temprano puede ser el inicio de una historia que marcará a una generación.

La edición 2026 tiene una dimensión inédita para el futbol internacional al ser el torneo más grande en la historia de la FIFA, con 48 selecciones y 104 partidos, además del regreso de México como país sede. El partido inaugural se disputó ante Sudáfrica dentro del Grupo A.

México comparte sector con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, en una fase que será clave para definir el rumbo del equipo nacional.

¿Quién es Julián Quiñones?

Julián Quiñones es un destacado futbolista profesional colombiano, naturalizado mexicano, quien actualmente juega como delantero y extremo en el Al-Qadsiah FC de la Liga Profesional Saudí. Actualmente es figura clave y referente de ataque en la Selección Mexicana.

Trayectoria y Logros Principales