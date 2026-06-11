¿Cuántos dispositivos permite ViX Premium para ver los partidos?

ViX Premium ViX proporcionará acceso a los 104 partidos de la justa futbolista 2026 al contratar su pase especial, sin embargo, existen restricciones de acuerdo al plan alquilado.

¡Inicia la temporada que todo aficionado y aficionada al futbol esperaba! Tras cuatro años de Qatar, el torneo vuelve con mayor entusiasmo que nunca, celebrándose por primera vez en tres países: Canadá, Estados Unidos y México, y teniendo por escenario inaugural el Estadio Azteca, ahora Banorte, que albergará por tercera ocasión la fiesta futbolista.

Un evento de esta magnitud requiere que su público aficionado siga la pista de cada uno de los partidos que se disputarán durante junio y julio de este año, por lo que ViX lanzó su pase especial para ver los 104 partidos de la competencia deportiva, sin embargo, existen restricciones que —según internautas y medios— no eran parte del plan contratado en un inicio.

Arranca la fiesta de futbol más grande del mundo: ¿cuántos partidos transmitirá ViX?

ViX transmistirá todos los enfrentamientos del torneo, sin embargo, pese a que su cantidad programada es de 104 partidos, la plataforma de streaming aclara que el número total puede estar sujeto a cambios según avance la reta futbolista.

El derecho a la transmisión de la competencia de futbol únicamente puede obtenerse al contratar el pase especial que la plataforma lanzó semanas previas a la inauguración de este jueves 11 de junio, cuyo costo mensual es de $149 pesos, mientras que el precio del plan anual se eleva a $999 pesos; de acuerdo con aficionados, el pago de un año es recomendable porque el torneo se extenderá hasta julio.

Por otra parte, en caso de que el cliente o clienta no desee pagar el pase completo y hagan uso de la versión gratuita de ViX, tendrá una cobertura limitada que constará únicamente de 32 partidos de la justa futbolista, exactamente los mismos partidos que se transmitirán en canales abiertos como Las Estrellas, TUDN y Canal 5.

Restricciones de ViX: ¿en cuántos dispositivos podrás ver los partidos?

Después de que miles de personas adquirieran el pase especial de la plataforma para poder ver todos los partidos del torneo, las restricciones de ViX salieron a la luz, ofreciendo a sus clientes un servicio distinto al que se esperó inicialmente.

Según fue expuesto en el programa de radio y podcast deportivo, En Línea Deportiva con Pepe Hanan, el servicio de streaming únicamente permitirá dos dispositivos simultáneos como espectadores de los partidos transmitidos, difiriendo de los cuatro dispositivos que redacta el plan premium en su contratación.

No sólo eso, sino que tampoco se permitirá retransmitir a una pantalla inteligente. Es decir, los partidos tendrán que verse en tabletas, teléfonos móviles o computadoras, sin poder usar opciones como conectar a Smart TV o Chromecast.

“Qué ratas”, expresaron en el podcast deportivo, opinión que fue compartida por los internautas, ya que señalaron que el plan final de ViX no ofrecía lo que vendía al momento de la contratación del pase futbolístico.

Entre otro de los reclamos, destacaron que la transmisión no será en 4K, sino HD, y tendrá un delay general de 20 a 40 segundos, el cual se trata de de un retraso o desfase común entre lo que ocurre en la cancha y lo que el público espectador ve en su pantalla.