Los memes viven su propia fiesta en la ceremonia de inauguración

Redes sociales explotan con memes tras la inauguración del Mundial 2026. Labubu, Los Simpson y más.

Como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, las redes sociales organizaron su propio espectáculo paralelo, donde los memes se convirtieron en protagonistas desde los primeros minutos de la ceremonia.

Las actuaciones de Lila Downs, Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Shakira y Burna Boy desataron una ola de creatividad entre los usuarios de plataformas como X, Facebook e Instagram.

Apenas concluyó el evento, las redes no tardaron en reaccionar y señalar algunos de los momentos más icónicos de la inauguración.

Uno de los momentos que más encendió las redes fue la aparición sorpresa de dos botargas inspiradas en los populares Labubu, cuya presencia generó una gran cantidad de comentarios y bromas entre los aficionados.

J Balvin durante su presentación en la #inauguración #Mundial2026 pic.twitter.com/Ho1cuDbu36 — R O D R Í G V E Z (@roodrigvez) June 11, 2026

En el aluvión de memes tampoco faltaron las comparaciones con clásicos de la televisión, como Los Simpson, que sirvieron de referencia para retratar algunos de los momentos más comentados de la ceremonia.

¿Por qué en la inauguración está hablando en inglés? #inauguración pic.twitter.com/Gjrn4EuGqp — Gigi (@gigina95) June 11, 2026

Otro aspecto que llamó la atención de numerosos usuarios fue que gran parte del espectáculo se desarrollara en inglés, lo que provocó opiniones divididas entre los seguidores del torneo.

Yo cuando dijeron bienvenidos a México 🇲🇽😭 #inauguración pic.twitter.com/77VZzy8hZy — cowgirl sh1t mundialista (@JossMp97) June 11, 2026

Mientras el balón se prepara para comenzar a rodar, internet ya emitió su primer veredicto: la inauguración del Mundial 2026 dejó un espectáculo para la historia y una colección de memes que, para muchos aficionados, resultó tan entretenida como la propia ceremonia.