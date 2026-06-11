Políticos que también hicieron home office en el Estadio CDMX viendo el México vs Sudáfrica

Durante la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo 2026, celebrada en la Ciudad de México, aficionados nacionales y extranjeros, así como figuras públicas del país, se dieron cita en uno de los eventos más importantes del ámbito futbolístico.

A través de redes sociales, varios asistentes compartieron imágenes en las que se les observa disfrutando de esta justa deportiva en compañía de amigos y familiares, además de dar cuenta de la victoria de la Selección Mexicana; estas publicaciones coincidieron con los horarios laborales.

¿Qué políticos asistieron a la inauguración de la Copa del Mundo en CDMX?

Dentro del ámbito político, destacó la asistencia de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien presenció el enfrentamiento de estas dos grandes selecciones en compañía de su esposa, Mariana Rodríguez.

Asimismo, mediante una fotografía publicada en su perfil oficial, se constató la asistencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. En este partido de futbol también estuvo presente la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante el partido, destacó la aparición de Enrique Vargas del Villar, senador del PAN; Jesús Sesma, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Así como también Salomón Chertorivski, miembro del partido Movimiento Ciudadano, quien aseguró que México lograría posicionarse como el número uno del torneo.

El primer partido de México contó con la presencia de excandidatos presidenciales

También destacó la presencia de políticos como:

Xóchitl Gálvez, excandidata a la presidencia

excandidata a la presidencia José Antonio Meade , excandidato presidencial

, excandidato presidencial Alfredo del Mazo , exgobernador del Estado de México

, exgobernador del Estado de México Santiago Taboada , exalcalde de la alcaldía Benito Juárez

, exalcalde de la alcaldía Benito Juárez Mariano González Aguirre, exdiputado del PRI

De igual forma, se constató la presencia del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien antes de emprender su carrera política perteneció a la escuadra americanista, así como diversos atletas nacionales e internacionales, empresarios, influencers y artistas de México y del extranjero.

El encuentro inaugural concluyó con la victoria de la Selección Mexicana, que se impuso ante los sudafricanos por marcador de 2 - 0.