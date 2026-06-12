Benjamín Valdez Aranda, tres décadas transformando la industria del desmantelamiento en México

Benjamín Valdez Aranda

El desmantelamiento industrial es uno de los segmentos más exigentes de la economía manufacturera: combina logística de precisión, regulación ambiental y comercialización de activos en plazos que no admiten demoras. Benjamín Valdez Aranda lleva treinta años operando en ese entorno, con un perfil que suma la formación técnica de un ingeniero civil especializado en aceros y estructuras metálicas, un diplomado en reciclaje de materiales post-consumo y estudios en Alta Dirección y Administración Inmobiliaria. Esa base ha sostenido una actividad que hoy abarca tres segmentos: desmantelamiento de plantas, comercialización de activos recuperados y desarrollo inmobiliario industrial y comercial en Nuevo León. Su vinculación con la industria manufacturera de la región es extensa. Miembro de CAINTRA Nuevo León desde hace dieciocho años y de AMPI Monterrey, ha operado en proyectos que implican el manejo de miles de toneladas de maquinaria especializada para algunas de las empresas más relevantes de la industria nacional.

Proyectos de desmantelamiento industrial que definen la trayectoria de Benjamín Valdez Aranda

Entre los encargos más representativos de Benjamín Valdez figura el desmantelamiento de AKRA Polyester, planta perteneciente a Grupo Alfa. La operación alcanzó hasta 3.500 toneladas de instalaciones altamente especializadas, con trabajos en altura y manejo de equipos fabricados en metales de ingeniería. Cumplir con las regulaciones gubernamentales para proyectos de esa escala, mientras se coordinaba la comercialización directa de activos hacia clientes finales, convirtió ese encargo en uno de los más exigentes de su carrera. El proyecto de Durman Esquivel sumó otro nivel de complejidad. En ese caso, el volumen de maquinaria, materias primas y equipos recuperados como activos rozó las 4.000 toneladas, y el factor determinante fue la velocidad: el desalojo debía ejecutarse en plazos muy ajustados sin sacrificar la rentabilidad de la operación. La solución pasó por llevar el activo directamente al cliente final, eliminando eslabones intermedios que encarecen la cadena logística. Esa capacidad de ejecución, respaldada por una red consolidada de socios con infraestructura propia, es lo que distingue a Valdez Aranda en operaciones donde el margen de error es mínimo. Además de estos dos proyectos de referencia, ha desarrollado trabajos de proveeduría de equipos de gran formato para Productos Araceli y ha gestionado activos industriales para Esmaltes y Colorantes Cerámicos de Grupo Trébol.

La red comercial y el desarrollo inmobiliario como ejes de largo plazo

A lo largo de treinta años, el empresario ha construido una red de socios y empresas colaboradoras que le permite asumir proyectos de gran magnitud con plazos ajustados. En un sector donde los tiempos de desalojo condicionan la rentabilidad, contar con esa infraestructura marca una diferencia real frente a operadores sin ese respaldo. El desarrollo inmobiliario industrial y comercial es el tercer eje de su actividad. Benjamín Valdez promueve portafolios de inmuebles industriales en Monterrey, una plaza que en los últimos años ha concentrado parte importante de la inversión manufacturera en México, impulsada por las tendencias de relocalización productiva hacia el norte del país. Con tres segmentos de negocio interconectados y una trayectoria construida desde la base técnica hasta la dirección estratégica, el perfil de este empresario regiomontano refleja treinta años de experiencia acumulada en proyectos donde la capacidad de ejecución lo determina todo. Benjamín Valdez Aranda representa precisamente ese tipo de operador: el que construyó su reputación proyecto a proyecto, tonelada a tonelada.

La Crónica de Hoy 2026