¿Sigue La Odisea? Cartelera Cinépolis 14 a 16 de agosto: Lynch, estrenos, palomeras y todas las películas

Cartelera Cinépolis Títulos llamativos para este fin de semana.

Pocas cosas son tan ansiadamente esperadas en la vida humana como lo es el fin de semana, ese descanso de dos días enteros —lamentablemente, no siempre para todos o todas— en el que la población trabajadora puedes prescindir de tiempo libre para actividades ociosas (¡porque el ocio es un derecho!) como ver televisión, extender horas de sueño, salir a comer o ir al cine, confiable recinto en el que se unen las familias, amistades, citas románticas o solitarias almas amantes del séptimo arte.

Dado que este fin de semana estará acompañado de la quincena (otra de esas cosas que la humanidad espera con tanto entusiasmo), conoce las películas más taquilleras del verano que siguen proyectándose en Cinépolis, de modo que no te pierdas la aventura de los filmes que resucitaron el cine tras la crisis prepandemia.

La Odisea, Brand New Day y Minions vs Monstruos en Cinépolis: conoce qué ver en el cine este 14-16 de agosto

Una de las películas que ha dominado la taquilla internacional y que se mantiene relevante desde su estreno a inicios del mes pasado, es La Odisea de Christopher Nolan, adaptación del clásico homérico que revolucionó la literatura occidental. Por lo tanto, este éxito taquillero protagonizado por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, continúa siendo de especial interés para la población mexicana.

Gracias a su popularidad, La Odisea aún seguirá proyectándose en México este fin de semana en diversas salas de la capital (incluyendo espacios IMAX), y con horarios que van desde las 11:00 horas hasta las 19:40 horas del anochecer.

Entre otros de los grandes estrenos, también encabezado por Tom Holland, Zendaya y Jon Bernthal —quienes destacaron en La Odisea—, está la próspera Spider-Man: Brand New Day. Este nuevo producto del MCU ha demostrado se un absoluto fenómeno a dos semanas desde su estreno y todavía tendrá proyecciones en CDMX el resto del mes, con horarios este fin de semana de 11:30 hasta 21:50 horas en varias sucursales de Cinépolis.

Entre otros títulos llamativos para este fin de semana, se encuentran:

Toy Story 5.

Minions vs Monstruos.

Paw Patrol: La Dino Película.

El final de la Calle Oak .

Loco México Mágico.

La muerte de Robin Hood.

El Día D Bajo Presión.

Como puedes ver, ¡hay películas para todos los gustos y edades!

Homenaje a David Lynch en Cinépolis: ¿qué títulos del emblemático director se proyectarán y cuándo?

Uno de los cineastas más influyentes en el género surrealista, David Lynch, recibió un homenaje en Cinépolis que inició el pasado viernes 6 de agosto y aún perdura hasta este fin de semana, por lo que podrás disfrutar de títulos como Mulholland Drive e Inland Empire hasta el 19 de agosto.

Las sucursales de Cinépolis a las que podrás acudir, son:

Gran Terraza Coapa.

Mítikah.

Oasis Coyoacán.

Paseo Acoxpa.

Patio Tlalpan.

Perisur.

Portal San Ángel.

Universidad.

Diana.

Fórum Buenavista.

Puerta Tlatelolco.

Magno Centro Interlomas.

Miyana Polanco.

Parque Toreo.

Paseo Arcos Bosques.

Paseo Interlomas.

Plaza Carso.

Samara.

Galerías Atizapán.

La Cúspide.

Satélite.

Town Center El Rosario.

Vía Vallejo.

¿Hay promociones en Cinépolis este fin de semana?

Las cadenas de cine líderes en México, como Cinépolis o Cinemex, se han caracterizado por ofrecer a sus clientes más frecuentes diversas promociones a lo largo del año, por lo que es importante mantenerse actualizado o actualizada de estos momentos especiales para aprovechar descuentos en boletos o dulcería.

Lamenteblamente, en Cinépolis no existirán promociones esta semana. ¡Mas no te decepciones tan pronto! Si bien este viernes, sábado y domingo no contarán con beneficios exclusivos, la cadena de cines anunció recientemente su evento Fiesta Cinépolis, en el que el precio de boletos para salas regulares y Macro XE se reducirá a $35 pesos, mientras que salas tipo 4DX y IMAX será de $80 pesos.

Tal celebración al final del verano se llevará a cabo del 24 al 28 de agosto de 2026, ¡así que sigue consultando la cartelera de Cinépolis! Después de todo, las promociones también son ansiadamente esperadas y vale la pena aprovecharlas cuando se manifiestan.