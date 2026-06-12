El Pato con playera de la Selección se roba la atención en los festejos de la afición mexicana en el Ángel

Pato con playera de la Selección Mexicana En las calles y las redes sociales ha llamado la atención este animal vistiendo los colores de la Selección Mexicana tras en triunfo ante Sudáfrica en el primer partido.

La victoria 2-0 de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 no solo llenó de euforia el Estadio Azteca y el Ángel de la Independencia. Entre miles de aficionados que celebraron bajo la lluvia en Paseo de la Reforma, un inesperado protagonista emplumado que se convirtió en la sensación viral de la noche: un pato vestido con los colores tricolores.

Así lució el ‘Pato Mundialista’ en las celebraciones por la Selección Mexicana en Reforma

Imágenes y videos que circulan en redes sociales muestran al ave caminando tranquilamente entre la multitud reunida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. El pato porta una pequeña camiseta de la Selección Mexicana, perfectamente ajustada a su tamaño, y avanza sin inmutarse entre banderas verdes, blancas y rojas, cánticos, tambores y la fuerte lluvia que cayó durante los festejos.

Los aficionados, entre risas y asombro, lo grabaron y ovacionaron, convirtiéndolo en uno de los momentos más surrealistas y compartidos de la jornada.

¿De dónde salió el ‘Pato Mundialista’ que apareció en los festejos de México?

Según reportes en redes y medios, se trata de un pato mascota perteneciente a una familia que se dedica a la venta de aguas frescas en la zona. El animal, ya conocido en algunos círculos locales por su presencia en eventos públicos con su característico atuendo, salió a “celebrar” junto a sus dueños. Lejos de mostrarse asustado por el bullicio y el clima, el pato parecía disfrutar del ambiente, paseando con total naturalidad y robándose cámaras y corazones.

“Este país es demasiado surrealista”, comentaros varios usuarios redes al compartir el video, mientras otros lo catalogaron como “el espíritu máximo del Mundial”. El clip se ha viralizado rápidamente, sumándose a otras imágenes icónicas de la noche como las batucadas bajo la lluvia y la marea tricolor que invadió Reforma a pesar del temporal.