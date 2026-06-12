Horarios Fan Fest en el Zócalo CDMX ¿Qué partidos del Mundial se transmitirán este sábado 13 de junio?

Después de las expectativas sobre si la sede oficial para disfrutar de los partidos del Mundial en el Zócalo capitalino estaría abierta en la inauguración, autoridades confirmaron que el espacio permanecerá disponible para que aficionados al futbol puedan seguir los encuentros de las siguientes jornadas.

Durante este primer fin de semana mundialista, se espera que miles de seguidores del balompié se den cita en uno de los recintos más grandes del Fan Fest, donde fue instalada una pantalla gigante para que puedan asistir a las transmisiones.

Esta sede ofrece un ambiente de festividad y entretenimiento; asimismo, cuenta con áreas de convivencia para que aficionados al deporte y familias vivan la emoción del Mundial de forma gratuita.

¿Horario de acceso al público en el Fan Fest?

Se prevé que el espacio tenga acceso al público a partir de las 11:30 horas. La sede contará con un aforo limitado de personas y distintos puntos de revisión, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar el ingreso.

¿Qué partidos se transmiten el sábado 13 de junio en el Zócalo de la CDMX?

Durante esta jornada futbolística se transmitirán los partidos de:

Catar vs. Suiza , que iniciará a las 13:00 horas

, que iniciará a las 13:00 horas Brasil vs. Marruecos , que dará inicio a las 16:00 horas

, que dará inicio a las 16:00 horas Haití vs. Escocia, que comenzará a las 19:00 horas

¿A qué hora cerrarán el Fan Fest del Zócalo?

La sede concluirá actividades el sábado 13 de junio a las 21:30 horas, después de la contienda entre Haití y Escocia.

¿Dónde están los accesos para la zona de la pantalla gigante?

Debido a los cierres viales del primer cuadro capitalino, las autoridades habilitaron accesos a la zona de fans por avenida 20 de Noviembre y Pino Suárez.