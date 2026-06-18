Fan Fest de Guadalajara Portazo en el Fan Fest de Guadalajara para el México vs Corea (Cuartoscuro)

La fiebre mundialista terminó por desbordarse por completo en el corazón de Guadalajara. A escasas horas de que la Selección Mexicana dispute su histórico partido contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest de la ciudad se convirtió en el escenario de momentos de alta tensión cuando cientos de aficionados dieron un “portazo” para ingresar a la fuerza.

La seguridad se vio rebasada

Conforme se acercaba la hora del encuentro entre México y Corea del Sur, programado para las 19:00 horas, la capacidad máxima de la plaza , diseñada para albergar de manera segura a unas 18,000 personas se vio completamente agotada.

A menos de dos horas de que se diera el silbatazo inicial, la desesperación comenzó a crecer entre la multitud que permanecía afuera. La fuerte presión y los empujones contra las vallas de seguridad terminaron por colapsar los filtros de seguridad.

En cuestión de minutos, la oleada de aficionados logró derribar los perímetros e ingresar a la fuerza al festival, dejando al personal de seguridad y a los organizadores totalmente rebasados y sin posibilidades de contener el acceso masivo.

Caos simultáneo en el Zócalo de la CDMX

Cabe destacar que la Ciudad de México no se quedó atrás en cuanto a la euforia; en el Fan Fest del Zócalo capitalino también se vivieron episodios muy similares de tensión y de portazo debido a que el cupo se reportó lleno total desde la tarde.