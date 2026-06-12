Indignación en Mundial 2026: captan a aficionados usando lonas de desaparecidos para cubrirse de la lluvia en CDMX

La fiesta por el debut ganador de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 se vio opacada por una escena que terminó saliendo del terreno deportivo para anotar en el centro de la conversación en redes sociales.

Mientras miles de personas celebraban en distintos puntos de la Ciudad de México tras el triunfo del Tricolor, comenzaron a circular videos donde se observa a tres aficionados utilizando una lona con fichas de búsqueda de personas desaparecidas para protegerse de la lluvia.

El momento desató críticas inmediatas en redes sociales y abrió una discusión sobre el respeto a los espacios de protesta y memoria.

Mira que usar una lona de personas desaparecidas para taparse de la lluvia… hay que ser culero. Digan lo que digan, eso no se hace pic.twitter.com/QNYt9dWWXA — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) June 12, 2026

El video que opacó la celebración mundialista

De acuerdo con los videos difundidos en plataformas digitales, una fuerte tormenta sorprendió a grupos de asistentes durante los festejos posteriores al encuentro inaugural.

En ese contexto, algunos aficionados fueron captados usando una lona con fotografías e información relacionada con personas desaparecidas para cubrirse del agua. El material habría formado parte de acciones de visibilización realizadas por colectivos y grupos de madres buscadoras.

La escena generó una rápida reacción por parte de quienes estaban cerca y también de usuarios en redes, quienes señalaron que el uso de ese tipo de materiales trasciende un objeto físico cualquiera, pues está vinculado con procesos de búsqueda, dolor y exigencia de justicia.

Reportero intervino y el momento escaló hasta los golpes

Otro elemento que amplificó el alcance del caso fue la difusión de un segundo video con otra perspectiva donde se nota cómo un reportero, quien se acercó para cuestionar el uso de la lona y pedir que dejara de utilizarse de esa manera, fue empujado durante el intercambio.

La secuencia comenzó a compartirse ampliamente y acumuló reacciones que mezclaron críticas hacia la agresión y cuestionamientos sobre el comportamiento de algunos asistentes durante las celebraciones mundialistas.

Asimismo, uno de estos tres aficionados insultó severamente a una de las madres que defendía la lona gritándole: “yo apoyo, pendeja”.

MUNDIAL 2026⚽️| Aficionados mexicanos en estado de ebriedad arrebataron una lona con rostros de desaparecidos a un grupo de madres buscadoras para usarla como impermeable.



Al reclamarles y defender a las madres, un reportero de Telemundo fue atacado a golpes por los sujetos. pic.twitter.com/xZ7NSYMUPC — Realidad Noticias (@realidadpma) June 12, 2026

El inicio del Mundial 2026 convirtió a la capital del país en una mezcla de emociones, celebraciones y expresiones sociales.

Además del ambiente futbolero que acompañó el triunfo mexicano, distintos colectivos realizaron movilizaciones para visibilizar problemáticas nacionales, entre ellas la crisis de desapariciones. Familias y organizaciones aprovecharon la atención internacional del torneo para colocar sus demandas en el espacio público.

La coincidencia de ambos escenarios dejó una imagen que rápidamente se volvió tema nacional: mientras una parte de la ciudad celebraba goles y una inauguración histórica, otra buscaba recordar que hay historias que siguen esperando respuesta.