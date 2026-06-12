Gana México, ganas tú con Soriana: 20% de descuento en productos participantes este 12 de junio de 2026

La victoria de la Selección Mexicana en el arranque de la justa deportiva internacional de este año no solo desató celebraciones entre los aficionados, también activó una de las promociones más llamativas de la temporada en Soriana.

Como parte de una dinámica especial ligada a la participación del combinado nacional en el torneo, la cadena de supermercados confirmó que este 12 de junio de 2026 otorgará un 20% de dinero electrónico en compras de productos participantes, permitiendo a miles de familias mexicanas obtener un ahorro adicional en su próxima visita al supermercado.

La campaña forma parte de las estrategias promocionales de Julio Regalado 2026, una de las temporadas de descuentos más importantes para la empresa, que este año decidió combinar el furor futbolero con beneficios para los consumidores.

¿Cómo funciona el descuento del 20% en Soriana?

La mecánica es sencilla. Después del triunfo de México, Soriana activó una promoción mediante la cual los clientes reciben 20% de dinero electrónico al comprar artículos seleccionados.

Este beneficio no se entrega como un descuento inmediato en caja, sino como saldo electrónico que puede utilizarse posteriormente en futuras compras dentro de la cadena comercial. La dinámica busca recompensar a los consumidores mientras acompaña el entusiasmo generado por la participación de México en el futbol internacional.

La promoción estará disponible únicamente durante este 12 de junio, por lo que quienes deseen aprovecharla deberán realizar sus compras dentro del periodo establecido por la compañía.

¿Qué productos participan en la promoción?

De acuerdo con la campaña difundida por Soriana, el beneficio aplica en una amplia variedad de categorías participantes que suelen formar parte de la despensa cotidiana de los hogares mexicanos.

Productos de despensa

Alimentos, Cereales y Despensa: Choco Krispis, Tía Rosa, Milpa Real, Corn Pops, Corn Flakes, Froot Loops, Zucaritas, Trix, Cheerios, Maggi, La Sierra, Italpasta, Schetino, SOS, Tajín, Salsas Castillo, Olew, Fresh Gourmet, Mrs. Cubbisons, Media Crema Nestlé, Morelia, Isadora, Capistrano, Kir, Bachoco Congelados y Primavera.

Choco Krispis, Tía Rosa, Milpa Real, Corn Pops, Corn Flakes, Froot Loops, Zucaritas, Trix, Cheerios, Maggi, La Sierra, Italpasta, Schetino, SOS, Tajín, Salsas Castillo, Olew, Fresh Gourmet, Mrs. Cubbisons, Media Crema Nestlé, Morelia, Isadora, Capistrano, Kir, Bachoco Congelados y Primavera. Lácteos y Quesos: Philadelphia, Yoghurt Alpura, Activia, Danonino, Bove y Campo Menonita.

Philadelphia, Yoghurt Alpura, Activia, Danonino, Bove y Campo Menonita. Botanas, Galletas y Dulces: Sabritas, Chips, Pringles, Bokados, Encanto, Chokis, Emperador, Cremax, Marinela, Gabi, Nucita, Cremino, Muibon, Panditas, Kinder Sorpresa, Kinder Delice y Leo.

Sabritas, Chips, Pringles, Bokados, Encanto, Chokis, Emperador, Cremax, Marinela, Gabi, Nucita, Cremino, Muibon, Panditas, Kinder Sorpresa, Kinder Delice y Leo. Bebidas y Cafés: Coca-Cola, Bonafont, Red Bull, Júmex, Zuko, Jacobs, Taster’s Choice y Café Olé.

Coca-Cola, Bonafont, Red Bull, Júmex, Zuko, Jacobs, Taster’s Choice y Café Olé. Gomas de mascar y Pastillas: Halls, Clorets, Trident y Tic Tac.

Halls, Clorets, Trident y Tic Tac. Cervezas, Vinos y Licores: Corona, XX Lager, Amstel, Michelob, Four Loko, +Cool, Mi-Che, Chivas, Absolut, Ballantine’s, Passport, Mc Andrews, Jack Daniel’s (u otros destilados de la lista como Corralejo, Hornitos, Sauza, Jim Beam, Azteca de Oro, Presidente, Don Pedro, Torres 10, Skyy Vodka, El Destilador, Charrería, Molotoff, Arette, Ojo de Tigre, Bruxo, Compadre, Orendain, Zaverich, Freixenet, Santo Tomás, Sol y Nieve y Chutazo).

Corona, XX Lager, Amstel, Michelob, Four Loko, +Cool, Mi-Che, Chivas, Absolut, Ballantine’s, Passport, Mc Andrews, Jack Daniel’s (u otros destilados de la lista como Corralejo, Hornitos, Sauza, Jim Beam, Azteca de Oro, Presidente, Don Pedro, Torres 10, Skyy Vodka, El Destilador, Charrería, Molotoff, Arette, Ojo de Tigre, Bruxo, Compadre, Orendain, Zaverich, Freixenet, Santo Tomás, Sol y Nieve y Chutazo). Otros participantes: Splenda, Lourdes, Temerario, Viks, Lor, Mr. Blue, Capricho, Chantilly, Danny y Fior di.

Se espera que la tienda lance más promociones como esta en cada participación de la Selección Mexicana, así que mantente atento a las noticias al respecto en La Crónica de Hoy.