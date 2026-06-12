¿Qué le pasó a la chef Sandra Díaz del Valle? Información sobre la muerte de la conductora de 46 años La chef Sandra Díaz del Valle habría fallecido el día de su cumpleaños (@chefsandrahn)

La chef Sandra Díaz del Valle falleció a los 46 años, según lo confirmó la televisora TV Azteca Honduras, donde participaba en una sección del programa Venga la Alegría de dicho país; esto es lo que se sabe sobre su muerte.

La repentina muerte de la chef Sandra Díaz del Valle conmocionó a miles de televidentes y a sus compañeros de trabajo, quienes previamente la habían felicitado por su cumpleaños.

De acuerdo con los primeros reportes, Sandra Díaz del Valle falleció el día de su cumpleaños, el pasado 10 de junio, a los 46 años, después de presentar malestares; sin embargo, aún no ha sido confirmada la causa de su muerte.

¿De qué murió Sandra Díaz del Valle?

A pesar de que la causa de la muerte de Sandra Díaz del Valle no ha sido confirmada, el esposo de la chef, Juan Fernando Lobo, ha compartido con medios locales de Honduras información relacionada con el fallecimiento de su esposa.

De acuerdo con Juan Fernando Lobo, la chef Sandra Díaz del Valle se sintió mal durante el día de su cumpleaños, por lo que acudieron a una clínica privada para recibir atención médica.

Sin embargo, según relató el esposo, en la clínica Sandra Díaz del Valle recibió una inyección en la nuca, sintiendo inmediatamente una sensación de electricidad.

Minutos después de que se le aplicara la inyección, la chef comenzó a colapsar, mientras los médicos le indicaron al esposo que supuestamente Sandra Díaz se encontraba durmiendo y que se le estaban administrando medicamentos.

No obstante, Juan Fernando Lobo relata que, tiempo después, él fue retirado de la habitación cuando a su esposa le comenzaron a realizar RCP.

Tras estos hechos, Sandra Díaz del Valle fue trasladada al Hospital Escuela, donde el personal comunicó que la chef llegó sin signos vitales, falleciendo aproximadamente a las 16:30 horas.

Ante la repentina muerte de la chef, TV Azteca Honduras compartió la noticia en redes sociales, lamentando el fallecimiento de su colaboradora.

“Con profundo pesar, desde TV Azteca Honduras lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra querida chef de Venga la Alegría, quien dejó una huella imborrable en nuestra familia al compartir con todos su amor, su alegría y la pasión que la caracterizaba en cada proyecto que emprendía”, fue parte de lo compartido.