¿Quién es Marck del Águila? El influencer que se grabó en el gol de Raúl Jiménez

Aficionados en el Estadio Azteca Durante el partido inaugural del torneo, un instante de celebración se viralizó en redes: dos aficionados grabándose durante el gol de Raúl Jiménez; uno de ellos es Marck del Águila, influencer deportivo.

El arranque de la fiesta futbolera más grande del mundo la tarde de ayer, ha dejado ya sus primeros “memes” de la edición, empezando por el enfrentamiento de México contra la selección de Sudáfrica en el Estadio Azteca, antes Banorte, cuando dos aficionados grabaron su entusiasta reacción al gol de Raúl Jiménez.

Marck del Águila es uno de ellos, influencer mexicano y creador de contenido deportivo, conocido en plataformas como Instagram, TikTok y Facebook, y quien agradeció a la compañía de alimentos Nestlé por llevarlo al partido inaugural de la competencia, logrando vivir el sueño de millones de mexicanos y mexicanas fieles al deporte del balompié.

Influencer mexicano se vuelve tendencia por grabarse en el gol de Raúl Jiménez

Los partidos de la competencia futbolística que invade el mundo cada cuatro años, no sólo dejan detrás emocionantes e históricos momentos de jugadas atrevidas y victorias, tanto como derrotas, inolvidables, sino que también inmortaliza los rostros de la afición en memes de entusiasmo, frustración y euforia.

Uno de los más destacables durante la transmisión en vivo del partido inaugural, fue la reacción de dos aficionados que se grabaron durante el gol de Raúl Jiménez, momento que despertó tanto risas como críticas en las redes sociales.

Marck del Águila, uno de los fanáticos que se viralizaron, es un influencer mexicano, popular por su contenido altamente enfocado en el fútbol en plataformas como TikTok, Facebook e Instagram. En estas redes, Marck comparte noticias, análisis y, sobre todo, su pasión por el Club América, autoproclamándose americanista de corazón.

Además de sus comentarios deportivos, el influencer mexicano también ha construido su popularidad al documentar su experiencia como aficionado en eventos internacionales, como lo fue el partido de ayer en el Estadio Banorte.

De acuerdo con una de sus publicaciones, Marck del Águila vivió el sueño de millones de mexicanos y mexicanas al ser invitado por Recetas Nestlé al partido de inauguración, una plataforma y aplicación culinaria desarrollada por la marca Nestlé.

¿Por qué critican a los aficionados que se grabaron durante el partido de inauguración?

A pesar de que el momento comenzó a difundirse como un meme que representaba el entusiasmo de millones de personas en México, también recibió críticas por parte de los y las internautas, quienes señalaron el enfrentamiento de la Selección Mexicana contra Sudáfrica como una experiencia que debía vivirse fuera de las pantallas, especialmente teniendo la oportunidad de vivirlo en vivo.

Esto ha levantado la conversación sobre la influencia de los teléfonos móviles en la actualidad, los cuales se han convertido en una extensión de la vivencia en eventos como el futbol, los conciertos y las salidas diarias.

Aunque se trate de un método para preservar los recuerdos, internautas afirman que también es una espada de doble filo, donde el presente se vive a medias en la obsesión por capturarlo para redes sociales.