Macaulay Culkin ¿Macaulay Culkin en pláticas para hacer Mi Pobre Angelito 4? Esto se sabe de lo que sería la próxima película (Instagram: (@culkamania))

Desde el año pasado, en medio de la gira nacional para celebrar el aniversario número 35 de la película Home Alone, el actor Macaulay Culkin quien dio vida al recordado Kevin McCallister ha compartido abiertamente su propia idea para una nueva entrega de la franquicia.

¿Qué se sabe de la nueva entrega de Mi Pobre Angelito?

En los estudios Disney ha causado gran revuelo la reaparición del actor que interpretó en dos ocasiones a Kevin en Home Alone (conocida en Latinoamérica como Mi Pobre Angelito). Debido a esto, la compañía ha mostrado un enorme interés en desarrollar un nuevo proyecto de la icónica saga.

El estudio tiene la mira puesta en Culkin, ya que su retorno representaría un atractivo regreso tanto para la audiencia como para el estudio del ratón.

¿Cuál es la idea o el concepto para esta película?

Tras las declaraciones de Macaulay, el actor ya cuenta con un concepto concreto para la historia, el cual Disney considera una propuesta sólida para revitalizar la saga.

Durante un evento en 2025, Culkin confirmó que le gustaría regresar interpretando a un Kevin adulto: un padre soltero que intenta cuidar a su pequeño hijo mientras se ahoga entre las exigencias del trabajo y la distancia emocional en casa. Su vida ha dado un giro radical respecto a su infancia, convirtiéndose, irónicamente, en el tipo de adulto contra el que solía rebelarse.

El toque innovador de esta propuesta es que, en esta ocasión, el propio Kevin sería el intruso que intenta entrar a su propia casa, ya que su hijo, molesto por no pasar suficiente tiempo con él, decide colocarle trampas para dejarlo fuera.

¿Por qué Macaulay Culkin se alejó de la actuación tras su éxito infantil?

Macaulay Culkin tuvo razones muy claras para retirarse temporalmente de la actuación durante su infancia y adolescencia.

El actor decidió alejarse del medio para vivir experiencias personales fuera del ojo público, disfrutar de su juventud y liberarse de la abrumadora presión del mundo del espectáculo. A esto se sumó la complicada relación con su padre, quien ejercía una fuerte manipulación física y emocional sobre él a raíz del éxito y la fama que alcanzó a temprana edad.