Demanda para repetir la final España vs Argentina: revelan el principal argumento Estudios de abogados buscarían presentar una demanda colectiva contra la FIFA por el partido de la final del Mundial 2026 (EFE)

Después de que miles de aficionados solicitaran que se repita la final del Mundial 2026, estudios de abogados en Estados Unidos buscarían demandar a la FIFA por el partido entre España y Argentina.

A pesar de que la final de la Copa del Mundo tuvo lugar hace más de una semana, el encuentro entre España y Argentina, donde la albiceleste perdió, sigue dando de qué hablar.

¿Cuál es el principal argumento para la demanda por el partido de España vs. Argentina?

De acuerdo con lo revelado por el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, cuatro estudios de abogados en Estados Unidos estarían buscando impulsar una demanda colectiva en contra de la FIFA por dicho partido, argumentando que los aficionados que asistieron fueron afectados.

Según el periodista, de los 80,000 asistentes al estadio de Nueva York/Nueva Jersey que presenciaron la final del Mundial 2026, solo tendrían que firmar la petición 5,000 personas.

“Hubo 80,000 personas en el estadio que fueron defraudadas; en promedio, deben haber pagado unos 8,000 dólares por entrada. Con solo 5,000 de esos 80,000 que firmen la petición, estarían habilitados para la acusación, al menos para presentar el caso ante un fiscal”, fue parte de lo revelado por el periodista.

La principal prueba que presentarían los abogados para sustentar la demanda es el video viral de la arenga donde Messi, antes del inicio de la final, les dice a sus compañeros “olvidémonos de todo”.

Según lo señalado por Feinmann, lo que buscarían los estudios en Estados Unidos con esta demanda es obtener beneficios económicos. Sin embargo, indicó que por el momento continúan analizando si presentan la demanda, por lo que todavía no es un hecho.

Por su parte, algunos usuarios en redes sociales continúan reuniendo firmas para solicitar que la final del Mundial 2026 se repita, debido a que denuncian inconsistencias en el desempeño del cuerpo arbitral.

Mientras tanto, la FIFA no se ha pronunciado sobre las acusaciones de los aficionados respecto al partido entre España y Argentina.