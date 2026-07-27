Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 28 y 29 de julio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Martimiércoles Chedraui y Martes de Frescura Walmart vuelven con otra semana de ofertas y descuentos en frutas y verduras este 28 y 29 de julio de 2026. Los clientes de ambas cadenas se mantienen pendientes para saber qué rebajas hay y tomar la mejor decisión en las compras.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart 27 y 28 de julio

El mango Manila se vende en Walmart a $42.00 por kilo, mientras que Chedraui lo ofrece en $59.80, una diferencia cercana a los 18 pesos.

La sandía roja tiene una de las mejores ofertas de la semana, con $12.90 por kilo en Walmart frente a $22.90 en la cadena de autoservicio mexicana.

El comportamiento cambia por completo en el mamey, donde el Martiércoles registra uno de los precios más bajos de toda la comparativa con $19.90 por kilo, muy por debajo de los $48.90 del llamado Martes de Frescura.

La manzana Gala muestra precios muy similares, aunque Chedraui conserva una ligera ventaja con $48.00 por kilo frente a $49.90. El melón chino también favorece a Chedraui con $32.90 por kilo, mientras que la cadena estadounidense lo comercializa en $34.00.

La papaya Maradol mantiene un margen reducido con $36.50 por kilo en Walmart y $38.90 en Chedraui. La guayaba registra $65.00 por kilo en Walmart contra $55.90 de la competencia.

La piña miel refleja otra diferencia importante al ubicarse en $37.90 por kilo en Walmart y $29.90 en Chedraui. La naranja también presenta una ventaja para la tienda mexicana con $29.50 por kilo frente a $42.00.

La toronja protagoniza una de las mayores diferencias de la semana. Walmart la ofrece en $29.00 por kilo, mientras que la competencia directa la coloca en apenas $12.90.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras 28 y 29 de julio

El jitomate saladet se encuentra en Walmart a $29.90 por kilo, mientras que Chedraui lo ofrece en $15.90 por kilo.

El tomate verde sin cáscara prácticamente mantiene el mismo precio con $37.90 por kilo en Walmart y $37.80 en Chedraui.

La zanahoria registra casi el mismo precio, con una base de $18.00 por kilo en ambas cadenas. El apio, en cambio, muestra una diferencia importante con $39.90 por kilo en Walmart frente a $28.81 en Chedraui.

La lechuga romana favorece a Walmart con un precio de $22.00 por pieza, contra $24.90. La cebolla blanca registra $42.00 por kilo en Walmart y $34.50 en Chedraui.

El pepino representa uno de los pocos empates de la semana, ya que ambas tiendas lo ofrecen en $24.00 por kilo.

En aguacate Hass, Martes dde Frescura fija el precio en $79.00 por kilo y Martimiércoles en $61.90. El nopal limpio también presenta una diferencia considerable con $42.90 por kilo frente a $32.90.

El ejote completa la comparativa con $59.00 por kilo en Walmart y $44.90 en Chedraui.

Toma en cuenta que los precios pueden variar en cualquier momento sin previo aviso.