Tormenta negra golpeará México HOY 13 de junio de 2026: estos estados esperan lluvias intensas, granizo y tormentas eléctricas

México tendrá un sábado donde el paraguas dejará de ser accesorio para convertirse en herramienta de supervivencia urbana. Una combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y sistemas de baja presión provocará un nuevo episodio de lluvias intensas, granizadas y tormentas en gran parte del país.

Aunque en redes sociales comenzó a circular el término “tormenta negra”, el fenómeno no corresponde a una clasificación meteorológica oficial. Lo que sí existe es un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que anticipa precipitaciones relevantes y condiciones de riesgo en distintas regiones del territorio nacional.

Para millones de personas, la recomendación será sencilla: revisar el pronóstico antes de salir, anticipar tiempos de traslado y mantenerse atentos a posibles avisos locales.

¿Qué está provocando la llamada tormenta negra en México?

El escenario climático de este sábado está marcado por la interacción de varios sistemas atmosféricos al mismo tiempo.

Por un lado, una zona de baja presión con potencial ciclónico en el occidente del Golfo de México continúa aportando humedad. A esto se suma una circulación atmosférica en niveles medios y el ingreso constante de humedad desde ambos litorales del país.

El resultado es una mezcla que favorece el desarrollo de tormentas eléctricas, lluvias fuertes, caída de granizo y rachas de viento, especialmente durante la tarde y noche.

Además, el contraste térmico mantiene un escenario peculiar: mientras algunas regiones esperan aguaceros importantes, otras seguirán registrando ambiente extremadamente caluroso.

Estados con mayor riesgo por lluvias intensas este sábado 13 de junio

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las precipitaciones más relevantes se concentrarán en entidades donde podrían registrarse acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Jalisco

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Chihuahua

Durango

Regiones adicionales del centro y occidente del país

Estados con posibilidad de granizo y actividad eléctrica

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de:

Descargas eléctricas

Rachas de viento

Encharcamientos urbanos

Crecida de ríos y arroyos

Caída de granizo en zonas puntuales

Las autoridades también han advertido que en zonas con suelo saturado existe riesgo de deslaves y afectaciones temporales a la movilidad.

El otro extremo del clima: calor que no se va

Mientras media República prepara impermeables, el calor seguirá resistiendo en varias entidades del norte.

El pronóstico mantiene temperaturas elevadas que podrían superar los 45 grados en algunas regiones, mostrando uno de los contrastes más marcados del arranque de temporada de lluvias.

Esta combinación de calor extremo y humedad suele acelerar la formación de tormentas más intensas durante la tarde.

Recomendaciones si sales durante las lluvias

Si tienes actividades este sábado, considera estas medidas:

Evita cruzar calles inundadas.

No te refugies debajo de árboles durante tormentas eléctricas.

Mantén cargado el celular.

Considera tiempos extra para traslados.

Consulta actualizaciones meteorológicas locales.

Junio apenas está entrando en ritmo y el panorama ya deja claro que la temporada de lluvias llegó con fuerza. Entre paraguas, tráfico y cielos que cambian de color en cuestión de minutos, el fin de semana tendrá al clima como protagonista.

Fuentes consultadas: Servicio Meteorológico Nacional y reportes meteorológicos nacionales.