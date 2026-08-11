Cristian Castro asegura que tiene pase directo para entrar a la UNAM: "Estoy feliz" (Redes sociales)

Después de la polémica por el ingreso al ciclo escolar 2026-2027 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en donde se registraron resultados atípicos y posibles irregularidades en la prueba.

Cristian Castro, cantante y actor mexicano, aseguró que al concluir su nivel medio superior tiene planeado ingresar a una de las 133 carreras con las que cuenta la Universidad.

¿Por qué Cristian Castro dice que tiene pase reglamentado en la UNAM?

Durante una rueda de prensa el intérprete aseguró que este próximo 12 de agosto concluirá su bachillerato, el cual combinó con sus actividades profesionales y aseguró que al pertenecer a una escuela incorporada a la UNAM, podrá continuar con sus estudios sin la necesidad de presentar un proceso de selección como cualquier aspirante.

También, tendrá una celebración familiar en casa de su madre, la cual será su madrina de graduación.

¿Qué carrera estudiará Cristian Castro?

Aunque el cantante no ha definido qué carrera cursará, al asegurar que cuenta con un pase reglamentario en esta institución afiliada a la máxima casa de estudios, meses atrás comentó que evalúa distintas opciones de las cuales destacan:

Administración

Contabilidad

Enseñanza

O alguna otra que esté relacionada con las ciencias. Estas acciones en el intérprete están relacionadas con su madre Verónica Castro, la cual es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, convirtiéndose en una motivación para su retorno a las aulas.

La noticia de Cristian Castro y la obtención de su pase directo, después de concluir sus estudios en una escuela incorporada a la UNAM surgen tras la evaluación que implementó una Comisión Técnica para revisar las irregularidades del examen en línea.

Programando una segunda prueba de forma presencial para los más de 40 mil aspirantes que cumplieron con los aciertos mínimos para ingresar a una licenciatura.

¿Quiénes cuentan con un pase directo de la UNAM?

Recordemos que el pase directo solo lo obtienen todos aquellos estudiantes que cursaron en la Escuela Nacional Preparatoria o en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el cual permite a los aspirantes ingresar a una licenciatura sin la necesidad de un examen de admisión.