Mundial 2026: ¿Quién es Vozinha, el portero de Cabo Verde que detuvo a España en su primer partido del torneo?

¡No les permite ni un gol! Vozinha deja el marcado 0-0 contra España. (Lavandeira jr/EFE)

Vozinha, portero veterano de 40 años, fue clave en el empate 0-0 de la selección de Cabo Verde contra España. ¿Cuál es su trayectoria y cómo se desempeñó en el partido?

¿Quién es Vozinha, portero de Cabo Verde?

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha (apodo que le dieron sus abuelos), es un portero de Cabo Verde. Nació en 1986 y comenzó su carrera en 2007. Ha jugado para varios clubes del Campeonato caboverdiano de fútbol, la liga de futbol de su país natal, y actualmente juega en la Segunda División de Portugal para el G.D. Chaves.

Hizo su debut en la selección de su país en 2012 y ha participado en la Copa de África. Este Mundial, sin embargo, es el primer torneo de futbol global en el que participa y la primera vez que la selección de su país clasifica para la Copa.

¿Cómo le fue a Vozinha en el partido contra España?

Vozinha fue una pieza elemental en evitar que su equipo sucumbiera ante una conquista española en el que fue el primer juego para ambos equipos del grupo H, que también incluye a Uruguay y Arabia Saudita.

Detuvo varios intentos de gol de tiradores como Pedri, Mikel Oyarzabal y Ferran Torres. Recuperó balones perdidos, despejó la pelota bien y, en general, encabezó la defensiva feroz que evitó el éxito de todos los ataques de España.

El partido dejó con la boca abierta a muchos espectadores y provocó incertidumbre entre fanáticos del la selección española, que previo a este primer partido encabezaba la lista de favoritos para ganar el Mundial.

Será interesante observar cómo se desarrolla el país africano en los dos siguientes partidos, en especial su guardametas, a quien tan sólo su rendimiento de hoy puede catapultar a las grandes ligas en un futuro. El próximo partido de la Selección de Cabo Verde se celebrará el domingo 21 de junio ala 16:00 horas (centro de México) en Miami.