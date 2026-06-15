Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 16 y 17 de junio

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Las ofertas de Chedraui y Walmart se vuelve a enfrentar en esta semana. Con su tradicional martimiércoles y Martes de Frescura, respectivamente, las dos cadenas presentan descuentos en frutas y verduras para este martes 16 y miércoles 17 de junio.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

La manzana verde se ofrece a $39.00 por kilo en Walmart y a $44.50 en su competencia directa, una diferencia de $5.50 por kilo. En melón chino, los precios permanecen prácticamente al mismo nivel con $26.00 y $26.50.

La piña miel también registra una diferencia moderada. Walmart la coloca en $26.00 por kilo, mientras Chedraui la ofrece en $27.90. La guayaba se mantiene cara en ambas cadenas; $65.00 por kilo en Walmart y $49.90 en Chedraui.

La papaya Maradol mantiene precios similares co un precio promedio de $39.00. El mango Ataulfo es uno de los pocos productos que alcanza paridad total, ya que ambas cadenas lo comercializan en $34.00 por kilo.

La manzana Gala se encuentra en $52.00 por kilo en Walmart y en $54.00 en Chedraui. En plátano Chiapas la diferencia es mínima, con un promedio de $20.00.

La toronja se ofrece en $34.00 por kilo en Walmart y en $32.00 en Chedraui.

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart ofertas en verduras

Las mayores diferencias aparecen en varias verduras básicas de la despensa. El jitomate saladet se vende a $26.00 por kilo en Walmart y a $19.90 en Chedraui, una diferencia superior a seis pesos por kilo.

El pepino alcanza $24.90 por kilo en Walmart, mientras que en Chedraui se encuentra en $17.00. La cebolla blanca registra $26.00 por kilo en Walmart frente a $24.90 en Chedraui.

La papa blanca mantiene una diferencia moderada con $66.00 por kilo en Walmart y $62.00 en Chedraui. En zanahoria ocurre lo contrario, un promedio de $18.50.

El chayote sin espinas refleja una d els diferencias más notorias de la semana con $39.90 por kilo en Walmart y $25.90 en Chedraui. La lechuga romana también favorece a esta última con $22.50 por pieza frente a $24.90.

La jícama completa la comparativa con un precio de $24.00 por kilo en Walmart y $21.90 en Chedraui.