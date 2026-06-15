¿Seña racista? FIFA perdona polémico gesto de árbitro en el Mundial 2026

Durante el encuentro entre Alemania y Curazao que se llevó a cabo en el estadio NRG ubicado en la ciudad de Houston, Texas, fue captado en la transmisión el árbitro australiano Shaun Evans haciendo un gesto con la mano que causó polémica entre los aficionados.

Este ademán, que algunos usuarios en redes sociales catalogaron como una posible referencia racial, fue capturado durante su presentación.

¿En qué momento se ve al árbitro australiano Shaun Evans haciendo el gesto?

Shaun Evans realiza un movimiento con su mano muy parecido al “OK”

En el video se muestran a los silbantes principales, que se encuentran sentados frente a sus monitores, mientras que Evans, quien fue supervisor de este encuentro, permanece de pie al fondo de la toma.

En los segundos de transmisión se observa a Shaun Evans, realizar un movimiento con su mano muy parecido al “OK” pero de forma invertida, lo que desató diversos comentarios por el significado asociado a este ademán.

Según informes de la Federación, al revisar las tomas en donde se observa al oficial y conforme a las investigaciones internas, se determinó que no había indicios suficientes para emitir una infracción en el Código Disciplinario del organismo, ni que la seña tuviera relación con un gesto de odio o como un mensaje ideológico.

Tras los comentarios en redes sociales sobre los ademanes que realizó con las manos y su significado, las autoridades se pronunciaron y aseguraron que el silbante no fue consciente de sus movimientos, rechazando así cualquier interpretación a la que se le vincule.

¿Por qué la señal del árbitro causó polémica?

En determinados contextos, esta señal ha sido asociada con la extrema derecha y se le puede considerar como una táctica para generar provocación. Según datos de la Liga Antidifamación, este gesto ha sido utilizado en diversos ámbitos de la supremacía blanca.

Estos partidos de la jornada del primer fin de semana del Mundial 2026, en donde Alemania quedó vencedora 7-1 a Curazao, están dejando de qué hablar. Si bien la investigación interna no encontró elementos para imponer una sanción, la acción de Shaun Evans continuó generando reacciones divididas entre los aficionados, quienes mantienen distintas interpretaciones sobre el significado de este gesto.