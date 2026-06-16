Andrés Tovar Esposo de Maite Perroni, fue vinculado a proceso: ¿De qué se le acusa? (Redes Sociales)

El esposo de la exintegrante de RBD Maite Perroni, Andrés Tovar Pulido, es acusado de fraude millonario en contra de Imagen televisiva, empresa con la que trabajó durante varios años en programas de Imagen Televisión.

¿Cuál es la situación legal del productor Andrés Tovar?

Derivado de las denuncias por parte de la televisora y las investigaciones previas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se determinó que el productor había cometido actos ilegales, por lo cual un Juez de Control del Reclusorio Sur emitió una sentencia de vinculación a proceso por presunto fraude durante su participación en los programas Sale el Sol y Acércate a Rocío.

Aunque legalmente aún no se determina su culpabilidad, esta sentencia tampoco significa que tenga que vivir su caso tras las rejas, pues la ley establece que el acusado podría llevar su situación legal en libertad.

La denuncia previa ha determinado que hasta el momento Tovar ha defraudado a la empresa con más de 15 millones de pesos. En una audiencia que se llevó a cabo el 19 de mayo, se determinó su estado legal, pero los datos salieron a la luz este martes 16 de junio de 2026.

Si un juez dictamina que el empresario es culpable, la ley indica que el delito por el que se le acusa, puede castigarse hasta con once años de cárcel. Actualmente Andrés Tovar y su grupo de abogados solicitaron el aplazamiento de la audiencia, ya que se han realizado cambios en su equipo legal.

¿Qué le pasó al abogado anterior del esposo de Maite Perroni?

Tras diversos desacuerdos entre abogado y cliente en 2024 por la demanda presentada por Imagen, David Cohen, exabogado del productor, fue asesinado afuera de los Juzgados de Ciudad Judicial en la Ciudad de México.

¿Quién es Andrés Tovar Pulido?

Tovar Pulido, es un productor y empresario mexicano que ha tenido presencia en la industria del entretenimiento matutino del país. Antes de convertirse en esposo de la actriz Maite Perroni estuvo casado con Claudia Martín, y después de su divorcio que se vio rodeado de una gran controversia formalizó su relación con la ex RBD.

Mediante un video difundido en sus redes sociales Andrés Tovar expresó que ha pasado “más de dos años intentando resolver este conflicto por la vía del diálogo y posteriormente mediante una demanda civil”, lo que derivó en una denuncia penal en su contra.

Se espera que en las próximas semanas el equipo legal del productor presente los recursos necesarios para apelar la vinculación a proceso en su contra.