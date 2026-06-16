¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en cines? Fecha en la que sale en México (Especial)

Después de 7 años de espera, chicos y grandes podrán disfrutar de la quinta entrega del comisario Woody y su grupo de amigos, que nos presentarán una historia de amistad y tecnología.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Mediante un comunicado emitido por Disney a través de sus canales oficiales, se informó que el estreno en todas las carteleras de México y de Latinoamérica se llevará a cabo el día 18 de junio de 2026, mientras que en Estados Unidos se espera que todos los fanáticos del Sheriff puedan verla el 19 de junio del 2026.

Para el preestreno oficial se contempla que esté en salas de cines el 17 de junio de 2026.

¿De qué trata la nueva película?

En la trama podrán observar a un nuevo enemigo que se apodera de la atención de Bonnie; esta novedad hará que la pequeña olvide a sus juguetes. La amenaza de Lilypad dará pie al reencuentro tan esperado entre Woody y Buzz, después de su separación al final de Toy Story 4 en 2019.

Toy Story 5 tendrá más personajes tecnológicos

Aunado al elenco tradicional de Toy Story, podremos observar nuevos personajes con tecnología, de los cuales destaca Atlas, un hipopótamo con GPS y a Dr. Nutcase, quien desconfía de los nuevos dispositivos.

Esta película no tiene como objetivo marcar de forma negativa las tecnologías, ya que como en cada una de sus entregas, lo más importante será el poder de la amistad y el gran valor que puede tener un nuevo aliado cuando el mundo que creías conocer, está cambiando.