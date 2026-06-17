Anuncian palomeras y vasos de Spider-Man Un Nuevo Día: ¿cuáles llegarán a Cinépolis y Cinemex?

Palomeras y vasos de Spider-Man Los coleccionables de cine para Spider-Man: Brand New Day en todo el mundo comenzaron a ser revelados en redes sociales.

El entusiasmo por Spider-Man: Brand New Day ha incrementado a nivel internacional, reanimando la intensa fanbase que ha seguido al Universo Cinematográfico de Marvel desde sus inicios, MCU en sus siglas en inglés.

La prueba más clara en este momento, ha sido el anuncio de palomeras y vasos promocionales de la película a estrenarse en cines de todas partes del mundo, lo que avivó la intriga del público mexicano al preguntarse: ¿cuáles serán los coleccionables arácnidos que llegarán a México?

Entre icónicas palomeras que replican los muros que el Hombre Araña escala para proteger Queens hasta vasos promocionales con pequeñas figuras del súperheroe, te contamos cuáles son los productos con mayor posibilidad de arribar a los cines del país.

Anuncian palomeras y vasos promocionales de Spider-Man: Brand New Day en distintos países

Con el estreno de la nueva película de Spider-Man cada día más cerca, la emoción por ver el regreso del icónico arácnido aumenta a cada momento en todas partes del mundo, especialmente después de que diversas cadenas de cine comenzaran a anunciar sus promocionales para la ansiada película.

Las imágenes que se difundieron en redes sociales muestran tanto originales palomeras del próximo proyecto del MCU en cines, sin embargo, algunos de estos promocionales han sido señalados por el público fanático como “réplicas” de las palomeras y vasos que existieron en las películas predecesoras del Hombre Araña.

Brand new merch for Spider-Man: Brand New Day coming soon to theatres! 🕷️ pic.twitter.com/Uq8DgG6QXB — Cinemark Theatres (@Cinemark) June 17, 2026

A pesar de eso, los coleccionables de cine han cumplido su cometido al encender la emoción del público fanático; algunos de estos productos oficialmente anunciados, son:

Cinemark: Vaso que recrea el lanzamiento de teleraña del súperheroe arácnido, y un vaso y palomera estilizados con portadas de cómics de Spider-Man .

Vaso que recrea el lanzamiento de teleraña del súperheroe arácnido, y un vaso y palomera estilizados con portadas de cómics de . Regal: Vasos con popote y diseño del icónico traje, además de dos palomeras; una de ellas contiene una mini-figura del Hombre Araña pegado al muro de un edificio, mientras que la otra es la máscara del héroe que se abre para contener las palomitas.

Vasos con popote y diseño del icónico traje, además de dos palomeras; una de ellas contiene una mini-figura del pegado al muro de un edificio, mientras que la otra es la máscara del héroe que se abre para contener las palomitas. AMC Theatres: Vasos promocionales con diseño del protagonista y minifiguras de acción del mismo, además de que incluirá entre sus productos una frazada de Spider-Man y unas calcetas.

Vasos promocionales con diseño del protagonista y minifiguras de acción del mismo, además de que incluirá entre sus productos una frazada de y unas calcetas. Marcus Theatres: También contará con el vaso que recrea el lanzamiento de teleraña, sumada tres palomeras más de bote con diseños diferentes del personaje.

A pesar de que algunos promocionales son compartidos entre las cadenas de cine, no se ha anunciado que estas palomeras o vasos puedan estar disponibles en los cines de México.

¿Cinépolis y Cinemex tendrán palomeras y vasos de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Distintas cadenas de cine en el mundo han anunciado sus promocionales para el esperado estreno de Spider-Man: Brand New Day el 29 de julio de 2026, causando que el público fanático de México se pregunte cuáles serán las palomeras y vasos coleccionables que llegarán a los principales cines del país.

Hasta el momento, sólo se cuenta con una filtración en redes sociales de la posible palomera del Hombre Araña que lanzará Cinépolis para el estreno de la película.

De acuerdo con la imagen difundida en X, antes Twitter, la palomera que podría venderse en Cinépolis consiste en un bote grisáceo que replica un rascacielos de Nueva York, donde una pequeña figura de Spider-Man se posa de espaldas mientras la teleraña adorna por completo los ventanales.

Cinépolis no ha emitido anuncio oficial de dicho promocional, ni de ningún otro, sin embargo, el público mexicano ha comenzado a etiquetar la cuenta oficial de la cadena de cines para solicitar la revelación de los promocionales que se venderán en México.

Por otra parte, Cinemex tampoco ha realizado anuncio alguno respecto a las palomeras o vasos que ofrecerá para el estreno de Spider-Man: Brand New Day, mas internautas igualmente han recurrido a la presión en redes sociales.