Jorge Campos tendrá su propia colección Nike...con logo a lo Michael Jordan

Campos x Jorge Pocos futbolistas han recibido una identidad visual propia por parte de Nike, una categoría a la que ahora se suma el exguardameta mexicano.

Nike prepara el lanzamiento de una colección exclusiva inspirada en el exguardameta mexicano para la Copa del Mundo de 2026, un proyecto que incluirá un logotipo propio desarrollado bajo un concepto similar al que la marca utilizó para crear el icónico Jumpman de Michael Jordan.

Nike Finally Gives Mexico's Jorge Campos His Own Collection 🇲🇽 pic.twitter.com/FiUNmxnaI5 — House of Heat° (@houseofheat) June 16, 2026

De acuerdo con información revelada por House of Heat, la marca estadounidense lanzará durante la jornada mundialista la colección “Campos x Jorge”, una línea que le rendirá homenaje a la trayectoria e imagen que construyó durante su carrera en los años noventa y principios de los 2000.

El “Brody” combina el amor por el fútbol y la moda

Jorge Campos, considerado uno de los futbolistas más extravagantes y originales de su generación, participó activamente en el diseño conceptual de la colección. A través de un video difundido en sus redes sociales confirmó que el proyecto toma inspiración de diferentes aspectos de su vida, desde las culturas azteca y maya hasta su afición por el surf, deporte que practicó desde niño en las playas de Acapulco.

El elemento que más ha llamado la atención es el desarrollo de un emblema propio. Al igual que Nike convirtió una silueta de Michael Jordan suspendido en el aire en el legendario Jumpman, la compañía creó para Campos una imagen que captura una de las acciones más características de su carrera: el momento en que se eleva para rechazar un balón con ambos puños.

El estilo de Jorge Campos en la cancha se conserva vigente después de 30 años

La apuesta de Nike llega en un momento en el que la figura de Campos continúa vigente dentro de la cultura popular. Apenas en abril de 2025 se anunció una colaboración entre el exportero y American Eagle, marca que presentó una colección inspirada en los colores vibrantes y las combinaciones visuales que caracterizaron su etapa como futbolista profesional.

Salí guapo, no? Colección American Eagle x Jorge Campos ya disponible en tienda, app y web de @AEO_MX. Compren, compren, compren 🩴🩴 pic.twitter.com/fsueF5ptsz — Jorge Campos (@SoyJorgeCampos1) April 16, 2026

Ahora, el salto a una colección mundialista de Nike coloca a Campos en una categoría aún más exclusiva. Aunque la compañía no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, la expectativa ya es alta debido a que pocas leyendas del futbol han recibido un tratamiento de marca tan personalizado por parte de la firma deportiva.