México vs Corea: ¿Habrá clases en la UNAM por partido del Mundial? Conoce si habrá clases en la UNAM debido al partido de México vs. Corea (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

El próximo jueves 18 de junio se llevará a cabo el partido de México vs. Corea y, conforme a lo decretado por la presidenta Claudia Sheinbaum, algunos estudiantes no tendrán clases, por lo que aquí te decimos si en la UNAM también se suspenderán.

Este martes 16 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la Presidencia de la República donde se confirma que, durante los días de partidos del Mundial 2026 que se lleven a cabo en las sedes de este evento, no habrá clases en dichas ciudades.

¿Habrá clases el 18 de junio en la UNAM por el partido de México vs. Corea?

El partido de México vs. Corea se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara, por lo que, mientras que en dicha ciudad ese día no habrá clases, en el resto del país las actividades escolares continuarán de manera regular.

A su vez, la UNAM no ha informado sobre alguna suspensión de clases en los próximos días derivada de los partidos que se estarán llevando a cabo en las ciudades sedes del Mundial 2026.

Por otra parte, cabe señalar que, de acuerdo con el calendario semestral de la UNAM, actualmente los estudiantes de esta institución no se encuentran yendo a clases regulares, pues están en periodo intersemestral.

¿Qué días no habrá clases en las escuelas por el Mundial 2026?

De acuerdo con lo publicado en el DOF, las clases en escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), serán suspendidas estos días: