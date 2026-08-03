¿Cuándo inicia la Fenapo 2026? Fecha, artistas confirmados y actividades (FENAPO)

San Luis Potosí está a cuatro días de celebrar uno de los eventos más importantes dentro del estado, la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.

Durante los 24 días de feria, la ciudad se convierte en un recinto que recibirá a visitantes, expositores, artistas y personalidades digitales, posicionando a este espectáculo como un espacio social, económico y turístico de alto impacto en México.

Para esta edición se contemplan más de 7 millones de visitantes durante la primera semana. Asimismo, la Secretaría de Turismo del estado busca impulsar la oferta artesanal y turística, por lo cual se contará con la participación de distintos municipios de la entidad.

¿Cuándo es la FENAPO 2026?

El gobierno estatal informó que todo se encuentra listo para dar inicio a uno de los eventos más sobresalientes de la temporada, el cual se llevará del 7 al 30 de agosto de 2026 en el estado de San Luis Potosí.

¿La entrada a la FENAPO tiene algún costo?

La FENAPO es una exhibición para todos los gustos, que contará con un gran despliegue de seguridad y estructura de primer nivel de acceso gratuito para todas y todos los visitantes.

Se espera que en esta temporada se incrementen las atracciones; además, habrá espectáculos para los más pequeños, como Peppa Pig y Transformers.

¿Quiénes son los artistas invitados a la FENAPO 2026?

Para esta edición, la cartelera contempla a 43 artistas confirmados, los cuales se presentarán en los dos escenarios. El Teatro del Pueblo contará con la participación de:

Mötley Crüe

Katy Perry

Lila Downs

Santa Fe Klan

DJ Tiësto

Yandel Sinfónico

Belinda

Los influencers más grandes de México

Banda MS

El Bogueto

Grupo Frontera

Gloria Trevi

Xavi

Ramón Ayala

Óscar Maydon

Chihuahua Fest

Bizarrap (BZRP)

Sin Bandera

Kenia OS

Laberinto y Los Herederos de Nuevo León

Los Huracanes del Norte

Los Acosta

Los Tigres del Norte

Alejandro Fernández

Para algunas de las presentaciones, como en el Palenque de la Feria, deberás adquirir tus entradas con anticipación en la página oficial de la FENAPO.