¿Cuándo inicia la FENAPO 2026? Fecha, artistas confirmados y actividades

San Luis Potosí está a cuatro días de celebrar uno de los eventos más importantes dentro del estado, la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026.
Durante los 24 días de feria, la ciudad se convierte en un recinto que recibirá a visitantes, expositores, artistas y personalidades digitales, posicionando a este espectáculo como un espacio social, económico y turístico de alto impacto en México.
Para esta edición se contemplan más de 7 millones de visitantes durante la primera semana. Asimismo, la Secretaría de Turismo del estado busca impulsar la oferta artesanal y turística, por lo cual se contará con la participación de distintos municipios de la entidad.
¿Cuándo es la FENAPO 2026?
El gobierno estatal informó que todo se encuentra listo para dar inicio a uno de los eventos más sobresalientes de la temporada, el cual se llevará del 7 al 30 de agosto de 2026 en el estado de San Luis Potosí.
¿La entrada a la FENAPO tiene algún costo?
La FENAPO es una exhibición para todos los gustos, que contará con un gran despliegue de seguridad y estructura de primer nivel de acceso gratuito para todas y todos los visitantes.
Se espera que en esta temporada se incrementen las atracciones; además, habrá espectáculos para los más pequeños, como Peppa Pig y Transformers.
¿Quiénes son los artistas invitados a la FENAPO 2026?
Para esta edición, la cartelera contempla a 43 artistas confirmados, los cuales se presentarán en los dos escenarios. El Teatro del Pueblo contará con la participación de:
- Mötley Crüe
- Katy Perry
- Lila Downs
- Santa Fe Klan
- DJ Tiësto
- Yandel Sinfónico
- Belinda
- Los influencers más grandes de México
- Banda MS
- El Bogueto
- Grupo Frontera
- Gloria Trevi
- Xavi
- Ramón Ayala
- Óscar Maydon
- Chihuahua Fest
- Bizarrap (BZRP)
- Sin Bandera
- Kenia OS
- Laberinto y Los Herederos de Nuevo León
- Los Huracanes del Norte
- Los Acosta
- Los Tigres del Norte
- Alejandro Fernández
Para algunas de las presentaciones, como en el Palenque de la Feria, deberás adquirir tus entradas con anticipación en la página oficial de la FENAPO.
- Remmy Valenzuela
- Luis R. Conríquez
- Conjunto Primavera
- María José
- Matute
- Pesado e Invasores de Nuevo León
- Cornelio Vega
- Horóscopos de Durango
- Grupo Firme
- Ha*Ash
- Emmanuel & Mijares
- Marca Registrada
- Edén Muñoz
- Julión Álvarez