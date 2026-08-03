Falla WhatsApp principales errores que reportan los usuarios (Pexels)

Usuarios de la aplicación de mensajería en México reportaron en diferentes plataformas digitales la interrupción masiva del servicio.

Muchos de los internautas señalaron que las principales afectaciones en el sistema se presentaron a partir de las 13:30 horas, que consistieron en problemas para recibir y enviar mensajes y fotografías.

¿Qué ocurre con WhatsApp?

Al hacer uso del servicio, muchos de los reportes informaron que la aplicación mostraba un texto con la leyenda de “error” que pedía reintentar el envío del contenido.

Otras personas indicaron que no se podía subir ni ver estados en la plataforma; además, no se les permitía grabar y enviar audios.

De acuerdo con el sitio Downdetector, el primer informe se registró a las 13:30 horas, el cual alcanzó su pico pasadas las 14:00 horas.

¿Qué teléfonos se vieron afectados con las fallas del servicio de mensajería?

Asimismo, se anunció que las fallas se presentaron principalmente en dispositivos Android, aunque no se descartó la interrupción de la app móvil en algunos dispositivos iOS.

¿En qué entidades se presentan fallas en la aplicación de WhatsApp?

Los primeros informes se registraron en distintas entidades del país, las cuales fueron:

Monterrey

Guadalajara

San Luis Potosí

Ciudad de México

Chiapas

Además, esta inconsistencia en el servicio de WhatsApp se presentó en países como Alemania, Portugal, Francia y España.

Hasta el momento, la empresa de mensajería no ha emitido algún comunicado sobre las fallas en la herramienta digital y se espera que el servicio se restablezca de manera paulatina.