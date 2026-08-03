Cohete SpaceX Cohete de SpaceX chocará contra la Luna: ¿Cuándo ocurrirá el impacto? (Pexels)

Un acontecimiento histórico y poco común tendrá lugar en el espacio durante las primeras horas del mes de agosto de 2026. Un segmento proveniente de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX terminará su trayectoria espacial al estrellarse contra la superficie de la Luna a una velocidad estimada de 8,700 kilómetros por hora.

Este choque no representa ningún tipo de riesgo para nuestro planeta ni para las naves activas. Por el contrario, este suceso es una oportunidad inédita para estudiar la respuesta del terreno lunar ante un impacto de masa y velocidad conocidas.

¿Por qué el fragmento del Falcon 9 terminará estrellándose en la Luna?

El origen de este evento se remonta a enero de 2025, cuando la estructura fue lanzada para llevar dos módulos privados al espacio.

Al agotar su reserva de combustible, la etapa del cohete quedó sin propulsión para retornar hacia la atmósfera terrestre o dirigirse al espacio profundo, quedando a la deriva en una órbita inestable.

Con el paso de los meses, la fuerza de gravedad del satélite natural terminó por atraer el objeto hacia una ruta de colisión.

Los cálculos indican que el choque liberará una fuerza equivalente a tres toneladas de TNT, generando un nuevo cráter en las inmediaciones de la formación conocida como cráter Einstein.

¿Qué fenómenos esperan medir los astrónomos durante la colisión?

A diferencia de las rocas espaciales que caen sobre la Luna de forma impredecible, este caso ofrece ventajas únicas porque se conocen con exactitud el volumen, el peso y la trayectoria de la nave.

Se estima que el impacto dejará una huella de entre 20 y 30 metros de diámetro, con unos cinco metros de profundidad.

La colisión proyectará una densa nube de material que alcanzará varios kilómetros de altura y multiplicará sustancialmente la masa del objeto colisionado.

Se analizará la dispersión de elementos presentes en el regolito, además de medir las ondas sísmicas generadas por el golpe.

Sondas en órbita, como la LRO de la NASA y la misión Danuri de Corea del Sur, tomarán fotografías de la zona antes y después del choque para estudiar los cambios en la topografía.

¿En qué horario ocurrirá el impacto del cohete a la luna?

El evento está estimado para suceder exactamente a las 00:35 a. m. del miércoles 5 de agosto.

El reto de la basura espacial y la preservación del patrimonio lunar

Más allá de los aportes científicos, el suceso pone de relieve el vacío legal existente en torno a la actividad humana en la Luna.

El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 garantiza que la luna no puede ser reclamada por ningún país, pero no establece reglas operativas claras para evitar la contaminación de la superficie o proteger sitios históricos, como los puntos de aterrizaje de las misiones Apolo.

Dado que en la Luna no hay viento ni erosión atmosférica, las marcas dejadas por este tipo de incidentes permanecen intactas por mucho tiempo.

Este antecedente refuerza la urgencia de establecer protocolos internacionales para regular los desechos de misiones comerciales en las próximas décadas.